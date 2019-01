La banque en ligne Hello bank! a-t-elle Google Pay ?

Google Pay est arrivé timidement en France au début du mois de décembre 2018. Pour autant, le géant américain est entrée par la petite porte en signant un seul partenariat avec une banque française : Boursorama Banque. Donc ni Hello bank!, ni ING Direct, ni Monabanq, ou ni toute autre banque traditionnelle ne propose cette solution de paiement mobile. Pour le moment du moins.

Google Pay a un énorme potentiel

Si Apple Pay est déjà présent en France depuis 2 ans maintenant, Google Pay vient tout juste d’arriver. Il faut savoir qu’Apple Pay a également mis près de 18 mois pour convaincre les banques françaises d’adopter la solution. Pour Google Pay, maintenant que Boursorama Banque a adopté la solution, il faudra probablement attendre encore quelques mois pour voir d’autres banques en ligne comme Hello bank! s’y mettre.

La solution Google Pay a un vrai potentiel : à terme, tous les détenteurs de téléphone sous Android pourront faire de leur smartphone un moyen de paiement sans contact, à l’instar de la carte bancaire. Sauf que ce moyen est beaucoup plus sécurisé, et qu’il permet de régler des montants supérieurs aux 30 euros de limite sur une carte bancaire traditionnelle. C’est aussi via une puce NFC que le smartphone Android peut payer un montant, en se rapprochant d’un terminal de paiement qui accepte le sans contact. Une fois que le smartphone est proche, l’utilisateur doit valider sur son écran le montant et prouver son identité grâce aux différents moyens d’identification disponibles sur chaque modèle de téléphone. Les plus anciennes versions ne sont donc pas forcément toutes compatibles.

Le paiement mobile, stratégique pour Hello bank! ?

A l’origine, Hello bank! était un projet de BNP Paribas qui devait mener à une banque uniquement « mobile » – sans interface web traditionnelle. Très vite, le groupe a remarqué qu’il lui faudrait également une plateforme web afin de toucher une clientèle la plus large possible. Mais Hello bank! est donc imaginé par défaut comme une plateforme mobile, et l’interface mobile est donc parfaitement complète pour être utilisée comme une banque à part entière.

Depuis le début de l’année 2018, on sait que BNP Paribas et Hello bank! sont en cours d’installation d’Apple Pay. La solution pour les détenteurs d’iPhone n’est cependant pas encore disponible. Du côté de chez Google Pay, Hello bank! n’a pas encore communiqué sur ses projets. Mais maintenant que son grand rival Boursorama Banque a officialisé qu’il supportait la solution de paiement sans contact de Google, il est donc fort probable que Hello bank! y travaille très rapidement.

Si aujourd’hui, le paiement mobile est encore marginal en France, sa popularité devrait rapidement exploser avec l’arrivée de Google Pay, Samsung Pay et évidemment Apple Pay. Le coup de main est très rapidement pris, et les clients n’auront plus besoin de sortir leur carte bancaire pour régler leurs achats. Le fait qu’il n’y ait pas de limite de montant est également un sérieux avantage pour ces solutions de paiement. Alors que le paiement sans contact a déjà pris une proportion importante en France (plus d’1,2 milliard de transactions en 2017), il devrait encore augmenter cette année. A l’horizon 2020, le paiement mobile devrait représenter environ 15% de tous les paiements sans contact à travers le monde.

Pour voir l'offre de Hello bank!, c'est par ici :

