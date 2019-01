La banque en ligne ING Direct change de nom et devient ING

Alors qu’elle a été l’une des pionnières sur le marché français de la banque en ligne, ING Direct change de nom en ce début d’année 2019. Elle devient désormais ING « tout court » et se conforme ainsi au souhait du groupe hollandais qui est d’uniformiser le nom de toutes ses filiales. La banque en ligne souligne que ses clients français avaient déjà l’habitude de l’appeler avec ce diminutif.

Le groupe ING veut uniformiser sa marque

« ING » – voilà le nom officiel pour la banque en ligne orange. La filiale française du groupe néerlandais passe du coup de ING Direct à ING tout court. Cela se voit dans tous les supports de communication de l’établissement bancaire, mais également dans l’URL de son site web. Il faudra désormais taper ing.fr afin de pouvoir accéder au portail bancaire. Ce changement de nom est officiel depuis le 9 janvier 2019, et il a immédiatement été appliqué sur tous les supports de la banque en ligne.

Dans le communiqué de presse publié par ING, on y apprend que ce « changement intervient dans le cadre de la démarche d’harmonisation initiée par le groupe ING entre toutes ses filiales, ce qui permet de renforcer les synergies et de donner plus de force à la marque ». Avec plus d’un million de clients en France, et plus de 35 millions de clients à travers le monde, ING est un groupe bancaire de taille considérable.

Une marque simplifiée et déjà adoptée

Au niveau de l’offre, le changement de nom de ING Direct vers ING n’a aucun impact. En effet, la banque en ligne n’a pas souhaité changer quoi que ce soit à une offre qui a déjà convaincu plus d’un million de français. C’est aujourd’hui la deuxième plus grande banque en ligne française, et elle maîtrise parfaitement son offre. Au mois de janvier, elle n’a pas hésité à offrir 160€ de prime de bienvenue à tous les nouveaux clients de son établissement, ING, pour l’ouverture d’un compte courant.

Dans sa stratégie, ING se félicite également de simplifier sa marque avec un raccourci que les français utilisaient déjà. Le groupe en profite également pour renouveler l’objectif de sa stratégie de communication : mettre le client au centre de la relation, et lui garantir un soutien sérieux et irréprochable. La banque en ligne a d’ailleurs remporté deux années de suite le trophée Excellence Client (2017 et 2018) qui met en lumière la qualité de son support.

Pour ceux qui ne connaissent pas ING, il s’agit d’une banque en ligne qui est accessible gratuitement à tous les français qui sauront domicilier un revenu de 1200€ par mois dans l’établissement (sinon, des frais seront appliqués). Cela inclut un compte courant mais également une carte bancaire Mastercard Gold, ainsi que l’accès à divers produits bancaires comme le livret d’épargne orange, l’assurance-vie, le crédit immobilier ou encore un portail de bourse. Le seul produit que la banque orange ne propose pas encore est le crédit à la consommation. Comme toutes les banques en ligne, l’ancienne ING Direct est également disponible via une application mobile sur iOS et Android.

