Banque en ligne : la moitié des français considèrent cette solution

Les français aiment se plaindre de leur banque, mais ils ne sont pas pour autant prêts à changer leurs habitudes. Un rapport publié par Deloitte montre quand même que les mentalités changent, et que près de 50% des français sont prêts à passer dans une banque en ligne, « sans agence ». Reste à voir maintenant s’ils oseront franchir le pas.

Internet au coeur de la relation client – banque

Les français ont tout à fait le droit de se plaindre des frais bancaires, parce qu’ils sont particulièrement élevés dans l’Hexagone. Pour autant, ils ont aussi le droit de prendre leurs responsabilités et migrer vers des établissements moins chers, comme les banques en ligne. A cela, les pratiques des français ont tendance à migrer vers ce que la banque en ligne propose – à savoir le suivi des comptes en ligne.

Selon l’étude Deloitte, 74% des sondés regardent leurs comptes sur internet, et 69% d’entre eux réalisent des opérations eux-mêmes depuis leur interface en ligne. On apprend également que 60% des personnes interrogées consultent sur internet l’intérêt des différents produits offerts par leur banque. Autrement dit, internet se positionne au coeur de la relation entre un client et sa banque.

Sans grande surprise, cette évolution des comportements mène aussi vers une évolution des mentalités : ce sont près de 50% des français qui seraient maintenant prêts à migrer vers une banque en ligne. Elles justifient une telle possibilité par les raisons suivantes :

15% trouvent les frais bancaires trop élevés

13% trouvent le service client insuffisant

10% trouvent la banque trop peu assez reconnaissante

Mettre le client au centre de la relation

Dans les nombreuses réponses des personnes interrogées, beaucoup se plaignent que la banque traditionnelle ne les reconnaisse pas assez, et qu’ils soient ainsi noyés parmi un large portefeuille de clients. Si la banque en ligne n’offre pas de conseiller physique (hormis Hello bank! qui permet à ses clients d’aller dans les agences BNP Paribas), elle offre cependant une approche fondamentalement différente en matière de gestion de la relation client.

Que ce soit chez ING Direct, Monabanq ou Hello bank!, toutes ces banques en ligne ont largement axé leur communication sur le fait que le client soit au centre de leurs services. Ce n’est pas une surprise si Monabanq a été élue service client de l’année dans sa catégorie. La banque possède une équipe de conseillers spécialisés qui réagissent à toutes les demandes téléphoniques, email ou courrier très rapidement. Elle propose également un compte courant ainsi qu’une carte bancaire à tous les clients, sans obligation de justifier un revenu. Vous pouvez en apprendre plus sur notre avis Monabanq, ou sur son site officiel :

