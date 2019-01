Banque ING : la prime de 160€ à l’ouverture d’un compte expire ce soir

Depuis quelques jours maintenant, la banque en ligne ING Direct s’appelle désormais « ING ». Celle-ci a décidé de démarrer l’année 2019 en trombe puisqu’elle offre à tous ses nouveaux clients une très belle prime de 160€ en guise de cadeau de bienvenue. Cette offre s’inscrit dans la continuité de ses promotions « Bingo » que l’on a pu voir l’année passée.

Le bonus de 160€ expire ce soir

Celle qui s’appelle désormais ING offre en ce moment une promotion exceptionnelle qui s’arrête malheureusement déjà ce soir. Ce ne sont pas 80, mais bel et bien 160€ qui sont à décrocher dès lors qu’on ouvre un compte courant dans l’établissement. C’est tout simplement la banque en ligne la plus généreuse du moment puisque la seconde à offrir le meilleur bonus n’est autre que Monabanq qui se contente de 120€. Les autres sont loin derrière puisqu’elles offrent toutes 80€ de bonus pour une ouverture de compte.

Cette promotion ING marque également les ambitions de l’établissement qui, en 2019, compte développer encore davantage sa clientèle. Dans la dernière année, le groupe a privilégié travailler sur la fidélisation de ses clients plutôt que sur de l’acquisition. Il semble désormais reparti à la conquête d’un public en pleine expansion. Avec un million de clients en France, la banque en ligne ING s’impose comme le numéro 2 du marché. Elle s’est faite dépassée l’année passée par Boursorama Banque qui occupe désormais la première position. Vous pouvez voir notre avis ING ici pour en savoir plus.

Comment bénéficier du bonus ING ?

Il faut savoir que cette prime spéciale ING n’est disponible que jusqu’au 22 janvier au soir, il faudra donc être réactif afin de pouvoir en profiter. Celle-ci se décompose en deux parties : la première est une prime classique de 80€ qui sera versée pour l’activation du compte courant – ce qui est tout à fait normal. La seconde sera versée sous condition que le client domicilie 1200€ de revenus au mois de février et de mars sur son compte courant.

Pour rappel, ING offre gratuitement un compte courant et une carte bancaire Mastercard Gold à ses clients sous condition qu’ils domicilient 1200€ de revenus tous les mois sur leur compte. C’est une stratégie légèrement différente de ses concurrentes qui demandent simplement une « justification » d’un tel revenu, qui n’a donc pas besoin d’être domicilié tous les mois dans les banques en ligne. Pour récompenser ses clients, ING offre une carte Mastercard Gold à tous ces derniers, alors que les autres banques en ligne demandent une justification d’au moins 1600€ afin d’offrir un tel niveau de carte bancaire.

Dans tous les cas, si vous avez les moyens de domicilier ces revenus tous les mois chez ING, cette offre de 160€ est vraiment excellente, et elle mérite d’être prise. L’année passée, on avait déjà vu le groupe proposer des promotions « Bingo » sur quelques jours offrant un niveau de bonus similaire pour une ouverture de compte. C’est pourtant loin d’être la norme puisque cela n’a été que sur quelques jours l’an dernier, et que la promotion cette année se termine déjà dans les heures à venir.

Pour tout savoir sur ce bonus ING, c’est par ici :

