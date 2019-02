La banque en ligne Boursorama comptait 1,7 million de clients à la fin 2018

Le groupe Société Générale a présenté il y a quelques jours ses chiffres annuels, et sa filiale en ligne Boursorama Banque n’a pas échappé à la règle. Ainsi, on apprenait que cette dernière cumulait 1,7 million de clients au 31 décembre 2018 et se positionnait ainsi plus que jamais comme le leader incontesté sur son segment.

Boursorama Banque survole le marché

Alors que début 2017, elle était encore aux coudes à coudes avec sa rivale ING pour la première place du classement, Boursorama Banque s’est depuis largement détachée pour atteindre la première position avec 1,7 million de clients fin 2018. Si ING n’a pas communiqué sur le sujet, il semblerait que la banque en ligne orange soit toujours autour du million de clients. Sa stratégie est cependant différente puisque ING a mis en place un mécanisme qui oblige ses clients à être actifs, ce qui n’est pas forcément le cas chez Boursorama Banque.

En l’espace d’une année, Boursorama Banque est donc parvenue à recruter pas moins de 460 000 nouveaux clients grâce à une politique d’acquisition agressive. Il s’agit là d’une hausse de 45% par rapport à ce qui avait été généré en 2017 – qui restait aussi jusque-là une année exceptionnelle. Cette performance reflète les ambitions du directeur général qui a exprimé son souhait d’acquérir massivement des clients sur le court terme. Il ne s’est en revanche pas encore penché de manière approfondie sur la fidélisation des clients comme c’est le cas chez ING, Hello bank! ou Monabanq.

La banque en ligne n’est pas rentable

Alors que Boursorama Banque a été élue banque la moins chère pour la onzième année consécutive, elle n’est cependant pas rentable – et elle accumule les pertes depuis sa création. Aujourd’hui, c’est grâce au soutien financier de sa maison mère Société Générale qu’elle peut conserver cette politique sans avoir à se soucier de ses comptes. Si le montant de la perte n’est pas dévoilé, elle affirme qu’elle pourra « peut-être » arriver à l’équilibre si elle franchit le cap des 2 millions de clients. Une objectif qu’elle s’est fixée d’ici à la fin de cette année 2019.

Elle devra également davantage fidéliser ses clients pour qu’ils souscrivent à des produits bancaires au delà du compte courant, qui est gratuit pour tout le monde. Ceux qui justifient d’un revenu supérieur à 1000 euros par mois obtiendront le compte standard avec une Visa Classic, tandis que ceux qui ne justifieront pas ce montant auront le droit à un compte courant limité, avec également une carte bancaire. Actuellement, Boursorama Banque propose à tous ses nouveaux clients qui ouvrent un compte courant standard de bénéficier d’une prime de 80 euros en guise de cadeau de bienvenue. Encore un autre argument pour pousser à l’ouverture d’un compte – pour le plus grand plaisir de ses nouveaux clients.

Hormis le compte courant et la carte bancaire, Boursorama Banque offre aujourd’hui la plupart des produits bancaires que l’on retrouve dans les banques de réseau traditionnels : bourse, assurance, épargne, crédits immobiliers et à la consommation ou encore assurance-vie. Une offre pour les professionnels est également disponible, et elle est baptisée Boursorama Pro.

