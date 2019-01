Les banques en ligne encore plus compétitives sur les crédits immobiliers

Aujourd’hui, les banques en ligne ont du mal à générer des revenus puisqu’elles sont quasiment toutes gratuites pour leurs usagers. Des produits comme le crédit immobilier leur permet cependant de réaliser quelques marges. Néanmoins, elles font face à une concurrence intense et continuent de baisser leurs tarifs pour attirer toujours plus les français.

BforBank mène le bal du crédit immobilier

En 2017, les crédits immobiliers ont atteint un sommet historique. 2018 a également été un excellent cru, et les banques en ligne ne souhaitent pas que cela s’arrête. C’est pour cette raison qu’elles ont décidé de réduire encore un peu leurs taux d’appel afin de séduire de nouveaux clients avides de faire un prêt à l’habitat. Par exemple, la banque en ligne BforBank a décidé de baisser son TAEG 15 ans avec assurances et garanties incluses à seulement 1,62%. C’est aujourd’hui le taux le plus faible pour un crédit immobilier que l’on peut retrouver dans une banque en ligne.

Avec cette offre spéciale sur son crédit immobilier, BforBank devance Boursorama Banque qui propose 1,65% et ING qui est à 1,66%. La banque en ligne qui est aujourd’hui la moins compétitive n’est autre que Fortuneo qui a un taux à 1,78%. Cela reste quand même bien plus intéressant que la plupart des banques traditionnelles, et cela vaut le coup d’y jeter un oeil. Les banques en ligne se surveillent puisque le changement du taux d’intérêt chez BforBank a directement fait changer ING de taux. La réponse a été quasiment immédiate, afin de ne pas avoir à perdre de terrain face à la concurrence.

Faire une simulation en ligne

Le grand avantage de toutes ces banques en ligne, que ce soit pour les crédits immobiliers ou les crédits à la consommation, c’est que les clients peuvent faire une simulation en ligne et obtenir une réponse de principe immédiate. Pour cela, il faut remplir un formulaire sur chacun des sites des banques en ligne. Les taux affichés ci-dessus sont des taux pour des profils moyens.

Evidemment, d’une personne à une autre, selon sa situation personnelle, le taux n’est pas le même. Une fois que vous avez fait la simulation en ligne et que vous avez eu un accord de principe, il faudra ensuite attendre la réponse d’un conseiller spécialisé qui rentrera plus dans le détail de votre dossier. Les banques en ligne ont tendance à débloquer l’argent plus rapidement que des établissements traditionnels, ce qui sera forcément très apprécié pour ceux qui cherchent à contracter un prêt pour investir dans l’immobilier.

Les banques en ligne peuvent également adapter le taux selon divers critères. Par exemple, si le client décide de domicilier ses revenus dans l’établissement, il peut prétendre encore à une économie supplémentaire sur le taux. Alors que les taux sont déjà au plus bas historique, c’est peut-être un bon moment pour en profiter. A noter que BforBank offre une série de primes de bienvenue sur de nombreux produits : 80€ sur le compte courant, 150€ sur de l’assurance-vie ou encore 120€ sur un compte bourse. Vous pouvez retrouver toute son offre sur notre avis BforBank.

