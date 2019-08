BforBank : 150€ de prime avec un compte courant et un livret

Alors que les banques en ligne sont généralement assez sages pendant l’été, BforBank a décidé de mettre les petits plats dans les grands avec une très belle prime pour quiconque ouvrira un compte courant avec un livret d’épargne en parallèle. Au total, les clients peuvent ainsi toucher 150€ de manière simple pendant ces BforBank Days.

Une prime BforBank jusqu’au 5 septembre 2019

La banque en ligne BforBank est connue pour être l’une des plus généreuses du marché. A l’époque, elle était aussi la plus exigeante au niveau des conditions d’éligibilité pour obtenir un compte courant – mais désormais elle est dans la fourchette du marché, ce qui la rend encore plus intéressante. Ainsi, vous pouvez toucher une prime de 150€ dès lors que vous pouvez ouvrir un compte courant. Pour cela, il faudra justifier d’un revenu mensuel de minimum 1 200€.

Si tel est le cas, vous pouvez non seulement toucher 150€ de prime à l’ouverture concomitante d’un compte courant et d’un livret d’épargne BforBank, mais vous avez également le droit à un compte entièrement gratuit. Autrement dit, toutes les opérations bancaires classiques (y compris votre carte bancaire) sont gratuites. La majorité des clients de l’établissement ne paient par conséquent aucun frais bancaires, ce qui rend la banque aussi attrayante. Que ce soit nous, ou nos confrères de Presse-citron qui ont donné leur avis BforBank, les critiques sont positives.

Décomposition du bonus à l’ouverture

Pour bénéficier de la prime complète de ces BforBank Days, il n’y a rien de plus simple. En l’occurrence, le premier versement de 80€ sera déclenché lorsque le client aura activé sa carte bancaire. Dès lors qu’il l’aura fait, la banque s’engage à lui créditer cette prime sur son compte dans les 15 jours suivant l’activation. Le second versement de 70€ est effectué lorsque le client a ouvert un livret d’épargne. Pour cela, il devra verser un minimum de 100€ sur ce livret – et le conserver pendant au moins un an.

En plus d’offrir une belle prime à l’ouverture du livret d’épargne, BforBank profite de l’occasion pour gonfler la rémunération de ce livret dans les premiers mois suivants son ouverture. En ce moment, c’est donc 2% de rendement brut que l’on peut toucher sur les 2 premiers mois, dans la limite de 75 000 euros de versement. Au delà de cette période, la rémunération retombe à son niveau habituel – qui est dans la fourchette du marché.

Les clients existants ne peuvent certes pas prétendre à ce bonus, mais ils peuvent se rattraper sur d’autres produits de la banque en ligne. En effet, BforBank est le seul établissement à proposer des primes sur quasiment tous ses produits financiers. Vous pouvez ainsi obtenir un bonus à l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie, ou encore d’un compte titres. Vous pouvez retrouver toutes ces informations directement sur le site officiel de BforBank ici :

