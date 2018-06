BforBank abaisse encore le taux de son crédit immobilier

Alors que les taux des crédits immobiliers se sont stabilisés depuis maintenant plusieurs mois, la banque en ligne BforBank continue d’accroître sa compétitivité en baissant le sien. Pour un prêt à l’habitat de 200.000 euros sur une durée de 15 ans, le taux passe à 1,63% TAEG contre 1,87% jusqu’à présent. Il se positionne juste devant celui de Boursorama Banque qui offre 1,65% TAEG pour les mêmes conditions.

Les volumes de crédits immobiliers ont atteint des records en 2017

2017 a été l’année de tous les records pour le crédit immobilier, et les établissements bancaires souhaitent prolonger cette embellie en réduisant leurs marges et en offrant des conditions toujours aussi avantageuses pour les particuliers.

Si de nombreux établissements maintiennent leur taux à des plus bas historiques, certains n’hésitent pas à baisser encore davantage leur taux pour susciter de l’intérêt des emprunteurs. C’est le cas de BforBank qui offre non seulement un taux encore plus attractif, mais aussi des conditions d’emprunt ultra-favorables.

Tout d’abord, c’est le taux en lui-même qui s’avère l’un des meilleurs du marché de la banque en ligne : 1,63% TAEG sur 15 ans pour un prêt de 200.000 euros. Boursorama Banque n’est pas loin derrière avec un taux à 1,65% pour les mêmes conditions. Fortuneo est très légèrement meilleur que BforBank puisque le taux de son crédit immobilier est de 1,62%.

Quant à ING Direct, la banque néerlandaise a fait un vrai effort en baissant son taux à 1,54% TAEG pour les clients et 1,70% pour les non-clients. ING Direct demande en parallèle la domiciliation de ses revenus obligatoire pour bénéficier du meilleur taux possible – ce qui n’est pas le cas chez BforBank.

Aucun apport demandé (hors frais de notaire)

BforBank s’avère donc un bon compromis puisqu’elle ne demande pas l’ouverture obligatoire d’un compte bancaire, ni la domiciliation des revenus. Cela peut quand même être intéressant puisque l’établissement en ligne offre actuellement une prime de 130 euros pour l’ouverture d’un compte courant et d’un livret épargne en simultané. A noter qu’une carte bancaire Visa Premier est offerte « à vie » pour tous les clients de la banque. C’est aujourd’hui la meilleure offre de bienvenue du marché.

Parmi les autres spécificités de l’offre de crédit immobilier BforBank, on notera que l’établissement ne demande aucun apport hormis les frais de notaire. Le client ne se verra pas non plus facturer de frais de dossier (qui peuvent atteindre près de 1.000 euros chez certains concurrents). Une simulation peut être réalisée directement en ligne, avec une réponse de principe immédiate.

Une équipe d’experts dédiés aux crédits immobiliers prendra ensuite le relais pour accompagner le client, et lui proposer différentes hypothèses pour son prêt. Pour en savoir davantage sur son offre, rendez-vous directement sur le site officiel de l’établissement en utilisant le lien ci-dessous :

Récapitulatif des avantages du crédit immobilier BforBank : Taux compétitif dès la 1ère simulation

0 € de frais de dossier

0 € d’apport demandé (hors frais de notaire)

Simulation en ligne et réponse de principe immédiate

Ligne dédiée et conseillers experts sur le crédit immobilier

Aucune obligation d’ouvrir un compte bancaire