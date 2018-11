BforBank et Amazon offrent une prime de 200 EUROS

La banque en ligne BforBank frappe un grand coup avec une collaboration avec Amazon. Ces deux acteurs de premier plan dans leur secteur s’associent pour offrir une prime de 200 euros à tous les nouveaux clients de la banque. Cette offre est valable jusqu’au 20 décembre 2018, il faudra se dépêcher d’en profiter.

Il faut saisir le code AMZN18 au moment de l'inscription :

BforBank x Amazon : 200€ de prime facile

Ces dernières semaines, BforBank s’est montrée particulièrement active. La banque en ligne a officialisé une nouvelle charte graphique et a revu une grande partie de ses services – dont la carte bancaire. Aujourd’hui, elle annonce un partenariat BforBank x Amazon qui permettra à tous les nouveaux clients de l’établissement de bénéficier d’une prime jusqu’à 200€.

Pendant longtemps, BforBank exigeait que ses clients justifient d’un revenu mensuel de 1 600 euros pour obtenir les services gratuits – compte courant et carte bancaire Visa Premier. Cette politique est désormais révolue depuis quelques jours, et il ne faudra plus que justifier d’un revenu de 1 200 euros (dans la moyenne des banques en ligne) pour pouvoir y prétendre sans frais. C’est une excellente nouvelle pour les clients qui peuvent désormais prétendre aux services haut de gamme de BforBank sans avoir à justifier de revenu trop élevé. La prime avec Amazon les convaincra définitivement de franchir le pas.

Une prime Amazon pour les clients BforBank

BforBank a décidé de diviser sa prime de 200€ en trois parties que vous pouvez voir ci-dessous. Ce bonus est facile à atteindre, et il ne demandera aucune difficulté pour un client classique. Alors que la plupart des concurrents de la banque en ligne se contentent d’offrir 80€ de prime au total actuellement, cette offre spéciale entre Amazon et BforBank tombe à pic avant les fêtes de Noël.

Voilà comment le bonus Bforbank x Amazon se décompose :

80€ de prime pour l’ouverture d’un compte courant

50€ de prime pour l’ouverture d’un livret épargne

70€ de bons cadeaux sur Amazon

Pour en bénéficier, il faut cliquer sur ce lien et entrer le code AMZN18 :

Un bonus facile à obtenir

Au niveau des conditions, rien de difficile à obtenir : la première prime de 80€ est celle que l’on retrouve partout sur le marché. Il faut simplement activer son compte courant et sa carte bancaire chez BforBank. La deuxième prime est liée à l’ouverture d’un livret d’épargne en même temps que le compte courant : il faudra déposer 100€ pour que celui-ci soit activé, et que la prime de 50€ supplémentaire soit déclenchée. A noter que BforBank offre un taux préférentiel sur le livret d’épargne pendant les 2 premiers mois (2% brut).

Enfin, la dernière prime de BforBank est sous forme de chèque cadeau Amazon. Amazon est le leader du e-commerce en France, et ce bon d’achat de 70€ qui intervient fera très plaisir aux nouveaux clients de la banque en ligne. Cette fois-ci, il n’y a rien de spécial à faire puisque ce bonus de 70€ sera automatiquement versé si le client active son compte courant (sur le même principe que la première prime de 80€).

Au final, le nouveau client BforBank n’a donc qu’à valider son compte courant et ouvrir un livret d’épargne pour obtenir 200 euros de prime de bienvenue. La partie supplémentaire qui n’est autre que le bon d’achat Amazon s’obtient facilement et le code promo du marchand sera envoyé dès lors que la banque a confirmation que le client ait activé son compte.

BforBank innove et surprend toujours

BforBank est la plus haut de gamme des banques en ligne du marché. Aujourd’hui, elle couvre tous les services bancaires que l’on retrouve dans un établissement traditionnel : cela va du compte courant à la carte bancaire en passant par les assurances-vie, les solutions de bourse, l’épargne ou encore les crédits immobiliers / consommation.

Le grand avantage est quasiment pour chaque produit, la banque attribue une prime d’activation – un peu sur le même principe que la prime de 200€ avec Amazon. Par exemple, l’assurance-vie permet de gagner jusqu’à 150€ à l’ouverture du contrat. Il en va de même pour la bourse où une prime de 150€ est offerte en cas d’ouverture de compte.

La banque est accessible sur tous les supports – de l’ordinateur à l’application mobile en passant par l’Apple Watch – gratuitement et 24h/24. Le support client a été élu à plusieurs reprises « service client de l’année », preuve que son assistance téléphonique, email et courrier est efficace et réactive. Vous pouvez retrouver toutes ces informations directement sur le site officiel de la banque en ligne, elle-même filiale du géant Crédit Agricole.

Pour BforBank x Amazon, voici où il faudra entrer le code AMZN18 :

