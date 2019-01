BforBank Days Bourse : 120€ de bonus et 1000€ de frais offerts

La banque en ligne BforBank se distingue à différents niveaux, et notamment sur sa générosité. En effet, elle propose des primes pour l’ouverture de la plupart de ses produits bancaires. En ce moment, elle met particulièrement l’accent sur son offre bourse lors d’une opération BforBank Days.

BforBank Bourse : prime de 120 euros à l’ouverture

La plupart des banques en ligne proposent une interface pour investir en bourse. Pour autant, elles n’ont que très rarement des programmes de motivation à l’ouverture d’un compte courant. Dans le cadre de ses BforBank Days qui s’étalent jusqu’au 8 janvier 2019, la banque en ligne du groupe Crédit Agricole propose une généreuse prime pour l’ouverture d’un compte titres ou d’un PEA et PEA-PME : 120€ en guise de cadeau de bienvenue.

Cela concerne aussi bien toute nouvelle ouverture de compte titres qu’un transfert depuis un autre établissement vers le compte BforBank. Dans ce cas là, la banque en ligne s’engage également à prendre en charge jusqu’à 2000€ de frais de transferts (si frais il y a). Il faut pour cela que la valorisation des actifs qui seront transférés soit d’au moins 3000€, hors titres non cotés.

En plus de cet accompagnement et de la prime à l’ouverture, les BforBank Days spécial bourse permettent également d’économiser sur les premières transactions qui seront réalisées via l’interface boursière de BforBank. En l’occurence, pour son trading en ligne, le client se verra rembourser les 1000 premiers euros de commission qui lui seront facturés sur la bourse Euronext Paris. Cette offre est valable jusqu’au 28 février 2019. Comme la prime de 120€, ces frais de transactions seront eux aussi remboursés au courant du mois de mars.

Investir en bourse via une banque en ligne ?

Certes, la banque en ligne est connue pour être généralement gratuite pour les comptes courants et les cartes bancaires. Mais dans la réalité, ça ne s’arrête pas là : que ce soit les solutions d’épargne, d’assurance-vie, de crédits ou encore de bourse – la banque en ligne s’avère toujours beaucoup moins chère que les banques traditionnelles. Si ces dernières ont également des interfaces en ligne pour investir en bourse, les frais prélevés à chaque transactions sont bien plus élevés que ceux affichés dans les banques sur internet. Quand vous regardez les différentes offres bourse des banques, la différence est béante.

Au delà de cette prime pour l’ouverture d’un compte titres, BforBank offre en ce moment bien d’autres bonus pour les autres produits bancaires de sa gamme. Le client touchera par exemple une prime de 80€ pour l’ouverture d’un compte courant ou encore 150€ pour l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie. Toutes ces primes se font dans le cadre des BforBank Days, il faut donc se dépêcher pour en profiter.

Au delà des primes de bienvenue, il faut savoir que le compte courant et BforBank est désormais accessible gratuitement pour tous les clients qui sauront justifier d’un revenu mensuel de 1200€. Il s’accompagne d’une carte bancaire Visa Classic ou Visa Premier – selon le profil du client. Pour ceux qui s’inquiétaient de perdre la relation avec le banquier que l’on peut avoir occasionnellement dans une banque traditionnelle, BforBank compense par un vrai service client, disponible sur des plages horaires élargies et avec de vrais spécialistes capables de répondre à toutes les question.

