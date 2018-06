BforBank Days Saison 2 : 160€ de bonus jusqu’à fin mai

C’est parti pour une semaine de BforBank Days. La banque en ligne du groupe Crédit Agricole vient d’annoncer la reprise de cette généreuse opération qui permet à tous les nouveaux clients qui ouvrent un compte courant concomitant à un livret d’épargne de toucher une prime de 160 euros. C’est l’offre de bienvenue la plus généreuse du marché de la banque sur internet, et ça mérite d’être souligné !

Comment obtenir le bonus des BforBank Days ?

Comme vous pouvez le constater dans notre comparateur de banques, BforBank est de loin l’établissement bancaire sur internet le plus généreux pour sa prime de bienvenue. Entre le 24 mai et le 31 mai 2018, la banque offre à tous les nouveaux clients une prime qui monte jusqu’à 160 euros. L’opération BforBank Days revient après quelques jours d’absence – c’est le dernier moment pour en profiter ! La prime de bienvenue mise en avant sur le portail de BforBank se décompose de la manière suivante :

Une première prime de 80€ sera versée pour toute ouverture de compte courant, sous condition que la carte bancaire ait été activée dans le mois suivant l’ouverture de celui-ci. Le compte bancaire sera lui-même activé si le client respecte la condition d’éligibilité (i.e. justifier d’un revenu mensuel supérieur ou égal à 1.600 euros) et s’il réalise un premier dépôt de 300€ sur celui-ci. Le bonus de 80€ sera alors versé dans les 15 jours suivant la première utilisation de la carte bancaire.

La seconde prime de 80€ sera versée pour toute ouverture de livret d’épargne dans l’établissement. Pour ce faire, il faudra que le client dépose un minimum de 100€ sur ce livret d’épargne, dont le rendement est également gonflé sur les 2 premiers mois : 2% brut par mois dans une limite de 75.000 euros placés. A la suite de ça, le rendement retombe à 0,2% brut annuel – ce qui positionne BforBank dans la moyenne du marché.

On notera que depuis l’entrée en vigueur de la Loi Sapin II en février 2017, les clients peuvent demander à BforBank de prendre totalement en charge la partie administrative pour changer de banque. Dans cette offre, BforBank n’impose cependant pas de fermer un quelconque compte bancaire existant dans un autre établissement : il est tout à fait possible de conserver son compte bancaire principal ailleurs, tout en ouvrant un second compte chez BforBank.

BforBank offre des primes pour tous ses produits

Mais BforBank ne s’arrête pas là, et elle a trouvé de généreux arguments pour convaincre sa clientèle d’utiliser un maximum tous les services bancaires qu’elle leur propose. En l’occurrence, pour ceux qui détiendraient déjà un compte courant chez elles, ils ont toujours la possibilité d’ouvrir un livret d’épargne et de toucher une prime de 80 euros. Attention, dans ce cas de figure, ils devront réaliser un premier versement d’un montant de 20.000 euros (avec maintien de l’encours pendant 3 mois) afin de toucher le bonus.

Autre produit d’épargne récompensé : l’assurance-vie. Il faut savoir que BforBank a offert le meilleur rendement parmi la banque en ligne pour son fond à capital garanti (fonds en euros) Euro Allocation Long Terme 2 en 2017. C’est 3,00% de rendement brut qui a été payé sur ce placement, ce qui dépasse de loin tous les autres acteurs du marché. Pour soutenir les encours de son assurance-vie, BforBank a décidé d’offrir aussi ponctuellement une prime de 150 euros pour toute ouverture de contrat d’assurance-vie chez elle. On notera qu’aucune autre banque en ligne ne propose de prime pour ce type de produit.

Parce que BforBank cible les personnes plutôt aisées (qui peuvent justifier 1.600 euros de revenus mensuels), il fallait qu’elle propose aussi une offre boursière compétitive. Au delà des tarifs qui sont très avantageux, elle donne également une généreuse prime pour l’ouverture d’un compte-titres, d’un PEA ou d’un PEA-PME : 100 euros d’offerts ainsi que 2.000 euros de frais de courtage remboursés. Pour les clients qui disposent d’un compte-titres dans un autre établissement, BforBank s’engage également à prendre en charge jusqu’à 2.000 euros de frais de transfert.

410 euros de prime au total

Pendant quelques jours, c’est donc 410 euros de prime qui peuvent être cumulées pour l’ouverture d’un compte et la souscription aux services bancaires chez BforBank. Pour rappel, c’est 160 euros qui sont offerts sur le compte courant et le livret d’épargne, 150 euros sur l’assurance-vie et 100 euros sur la bourse. Certes, la facture peut sembler élevée pour BforBank, mais l’établissement veut absolument fidéliser sa clientèle. Avec une telle générosité, inutile de dire qu’elle va réussir à attirer encore beaucoup de monde.

On n’oubliera évidemment pas non plus le support client qui est réputé pour être l’un des plus réactif du marché : BforBank a obtenu le prix du « Service Client de l’Année » en 2014, 2015 et 2016 – autant de récompenses qui prouvent que l’assistance est efficace et réactive, et qu’elle saura vous aider dans vos moindre démarches. Au delà du support mail et sur les réseaux sociaux, le support téléphonique est disponible sur des horaires élargies du lundi au vendredi de 8h à 21h, et le samedi de 9h à 18h.

Pour en savoir plus, notre avis BforBank ici. Leur site officiel ici :

