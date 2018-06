BforBank Days spécial Assurance-Vie : 200€ de prime !

BforBank est la banque en ligne qui a offert le meilleur rendement pour son contrat d’assurance-vie à capital garanti en 2017. A l’occasion de l’opération BforBank Days spécial « Assurance Vie » qui se déroule jusqu’au 18 juin 2018, l’établissement offre à tous les nouveaux clients une généreuse prime de 200€. Seule condition à l’obtention de ce bonus : investir un minimum de 3.000€ dont 25% sur des supports en unités de compte – à capital non garanti.

BforBank est devenu une référence de l’assurance-vie

Dans l’assurance-vie, on retrouve d’une part les fonds en euros, qui sont à capital garanti, et d’autre part les supports en unités de compte, qui ne garantissent pas le capital. Si les premiers sont donc sécurisés pour les investisseurs, ce ne sont pas les plus rémunérateurs. Compte tenu de la période actuelle de taux bas, les fonds en euros voient généralement leur rendement largement pénalisé par rapport aux supports en unités de compte. Pour offrir une performance plus intéressante, nombreux sont les assureurs qui ont demandé à leurs clients d’avoir un pourcentage minimum en unités de compte. Que ce soit les BforBank Days spécial « Assurance Vie » ou non, l’établissement demande toujours un minimum de 25% de supports en unités de compte.

Alors que la moyenne du rendement de l’assurance-vie à capital garanti s’est élevé à 1,80% brut en 2017 selon les chiffres de la Fédération Française de l’Assurance, le contrat Euro Allocation Long Terme 2 de BforBank a rémunéré 3,00% sur la période. C’est la meilleure performance parmi les banques en ligne, et elle a permis à la banque de décrocher une série de récompenses en cette nouvelle année 2018 : Grand Prix de l’Assurance Vie 2018, Oscar du Meilleur Contrat d’Assurance Vie 2018, Oscar du Meilleur Contrat Nouvelle Génération 2018 – autant de prix qui démontrent bien la compétitivité du produit.

C’est l’assureur Spirica qui s’occupe de gérer les différents contrats d’assurance-vie proposés sur la plateforme en ligne de BforBank. Le client peut choisir de gérer lui-même les différentes allocations sur les fonds de son assurance-vie, ou bien mandater directement la société de gestion Amundi, partenaire de BforBank, pour gérer son capital.

Une prime de 200€ pour une première adhésion

La banque en ligne BforBank offre aujourd’hui probablement la meilleure assurance vie en ligne, et la prime supplémentaire qu’elle accorde pour ces BforBank Days spécial Assurance Vie convaincra les derniers réticents : 200 euros de prime sont offertes pour toute ouverture d’un premier contrat d’assurance-vie dans l’établissement. Au niveau des conditions, il faudra investir un minimum de 3.000 euros dont 25% sur des supports en unités de compte, et le maintenir pendant au moins une année. Le bonus sera versé sur le fonds en euros Dolcea Vie dans les deux mois suivant l’ouverture du contrat d’assurance-vie.

L’assurance-vie est clairement l’un des points forts de l’offre BforBank. Cependant il ne faut pas s’arrêter là et considérer l’intégralité de son offre. Pour ceux qui peuvent justifier d’un revenu mensuel de 1.600 euros net, la banque leur attribue un compte courant ainsi qu’une carte Visa Premier gratuite. Certes, il s’agit de la banque en ligne la plus exigeante sur le niveau de revenu à justifier, mais c’est la seule qui alloue une carte bancaire Visa Premier gratuitement pour ce niveau de revenu.

Les BforBank Days ont déjà eu lieu pour le compte courant au mois de mai, période pendant laquelle les clients bénéficiaient d’une prime allant jusqu’à 160 euros pour toute ouverture d’un compte courant. Les BforBank Days spécial Assurance Vie sont donc un équivalent pour ce placement d’épargne. On appréciera également toute l’offre de BforBank autour du livret d’épargne (qui offre un taux préférentiel dans les 2 mois suivants l’ouverture) ou encore le compte bourse qui lui aussi bénéficie d’une généreuse prime de bienvenue.

Pour en savoir plus sur les BforBank Days de l'assurance-vie, c'est ici :

