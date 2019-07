BforBank et Amazon offrent 150€ de prime pendant les soldes

Pendant les soldes, et jusqu’au 3 juillet 2019, BforBank et Amazon collaborent pour offrir une très généreuse prime de bienvenue à tous les clients de la banque en ligne. Durant cette période, tous les français qui ouvriront un compte courant dans l’établissement bancaire recevront un bonus de 150€ en guise de cadeau de bienvenue. Il se décompose d’une partie en cash, et d’une partie en bon d’achat sur Amazon.



Une prime spéciale pendant les soldes chez BforBank

L’opération menée par BforBank et Amazon remonte bien avant le début des soldes, mais cette opération spéciale est amplifiée ces derniers jours avec Amazon qui fait de gros efforts pour faire parler de lui. La banque en ligne BforBank en profite évidemment, et son association avec le leader du e-commerce en France est stratégie de ce point de vue là.

Pour obtenir ce bonus spécial de 150 euros, il faudra tout d’abord entrer au moment de la souscription au compte courant sur BforBank le code promo AMZ150. Une fois que c’est fait, il faudra ensuite justifier du revenu minimum mensuel requis pour être éligible à un compte BforBank : 1 200 euros par mois. Si tel est votre cas, vous bénéficierez de cette prime de 150 euros, d’un compte courant gratuit et d’une carte bancaire Visa Classic gratuite. Si vous justifiez 1 600 euros de revenus par mois, c’est même une Visa Premier qui vous sera offerte gratuitement.

BforBank et Amazon, une collaboration solide

Ce n’est pas la première fois que BforBank collabore avec Amazon, et ce bonus de 150 euros est le bienvenue si vous aviez l’intention d’ouvrir un compte dans une banque en ligne. Au delà du compte courant et de la carte bancaire, BforBank se distingue également pour tous ses services d’assistance ainsi que ses produits bancaires. Vous ne serez pas surpris, il s’agit exactement des mêmes produits que vous pourrez trouver dans un établissement bancaire classique : livret d’épargne, bourse, crédits, assurance-vie etc.

Lorsque deux références dans leurs industries respectives s’associent, les résultats sont forcément à la hauteur. Pour en venir maintenant à la prime en elle-même, elle se décompose d’une première partie de 80 euros qui sera versée directement sur le compte du client. La seconde partie de 70 euros sera versée sous forme d’un bon d’achat que le client BforBank pourra ensuite dépenser librement sur Amazon.

