BforBank : le nombre de clients passe à 215 000 à la fin 2018

BforBank est une banque en ligne qui appartient du groupe Crédit Agricole, et qui a été fondée en 2009. A l’origine, il s’agissait d’une banque destinée à la clientèle premium du groupe. Depuis, elle s’est légèrement ouverte – tout en restant une banque haut de gamme – pour cumuler 215 000 clients à la fin de l’année 2018.

BforBank assouplit ses conditions d’acceptation

Le nombre de clients BforBank a touché les 215 000 clients à la fin du mois de décembre 2018, soit une croissance de 22 000 compte sur l’année passée. Si la banque en ligne n’a pas une croissance aussi tonitruante que Boursorama (qui a acquis 466 000 clients en 2018), elle a une stratégie complètement différente. Elle se concentre principalement sur une clientèle premium, bien qu’elle ait décidé en fin d’année dernière de revoir légèrement ses objectifs.

Pour croître de manière plus rapide, et atteindre son objectif de 350 000 clients d’ici à 2 ans, la banque en ligne BforBank a revu ses conditions d’acceptation de nouveaux clients. Alors qu’elle exigeait d’eux qu’ils justifient d’un minimum de 1 600€ de revenus par mois pour obtenir un compte courant ainsi qu’une carte Visa Premier gratuite chez elle, elle a désormais ouvert son offre à un public plus large : désormais, il ne faut que 1 200€ de revenus mensuels pour y détenir un compte, et pour déclencher une carte bancaire gratuite de type Visa Classic. La Visa Premier est toujours offerte, mais il faudra encore justifier de 1 600€ de revenus par mois pour y prétendre.

Une banque en ligne qui a tout pour plaire

Contrairement à Boursorama Banque, BforBank est une banque qui appartient à un groupe mutualiste, le Crédit Agricole. C’est l’une des raisons qui explique que le groupe n’ait pas une stratégie uniquement centrée sur la banque en ligne et l’acquisition de clients comme c’est le cas chez le groupe Société Générale qui détient Boursorama Banque. Si la vitesse de croissance n’est donc pas la même, BforBank croit de manière durable avec des clients qui se montrent actifs et qui apprécient la qualité des services bancaires présentés par la société.

Dans les derniers mois, BforBank a encore renforcé son offre bancaire pour être à la hauteur de toutes les banques traditionnelles. Au delà de la carte bancaire, du compte courant et des solutions de bourse et d’épargne, elle propose également des crédits à la consommation et des crédits immobiliers. Autrement dit, vous avez tous les produits bancaires essentiels pour faire de BforBank une banque en ligne principale. Le vrai plus de la banque est qu’elle est particulièrement compétitive pour les personnes qui ont du capital à placer. En effet, sur le livret d’épargne, l’assurance-vie et la bourse, c’est elles qui offre les meilleurs rendements et les meilleurs prix.

En plus de ça, BforBank offre également de nombreuses primes au moment de la souscription à des différents produits. Ce sont facilement plusieurs centaines d’euros qui peuvent être perçus sans trop de difficulté, en souscrivant simplement à divers produits de la meilleure banque en ligne pour les clients premium. Vous pouvez retrouver toute l’offre de l’établissement bancaire directement ici, ou voir notre avis BforBank ici :

