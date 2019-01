Bon plan assurance-vie : BforBank offre 150€ jusqu’au 8 janvier

Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup de placements qui ont le meilleur ratio rendement / risque qu’une assurance-vie. Pour agrémenter le tout, la banque en ligne BforBank propose en ce moment les BforBank Days de l’assurance-vie qui permettent de toucher une prime de 150€ pour toute souscription à un tel contrat avant le 8 janvier 2019.

Un placement rentable, avec peu de risques

L’assurance-vie est un placement qui peut paraître complexe de prime abord, mais qui s’avère finalement assez simple. C’est un placement qui est connu pour avoir un avantage fiscal non négligeable dès lors que le propriétaire conserve son assurance-vie pendant plusieurs années (exonération totale après 8 ans de détention). A cela, le rendement associé à l’assurance-vie est plus élevé.

Quand on ouvre une assurance-vie en ligne, on a deux possibilités : soit gérer librement les fonds sur lesquels on va mettre de l’argent, soit donner un mandat à une société pour qu’elle gère au mieux son argent. Dans le cas de BforBank (voir notre avis BforBank), les deux choix sont possibles, le client peut donc laisser une société tierce (en l’occurrence Amundi Asset Management, l’un des plus grands gérants d’actifs au monde) selon le profil qu’il aura choisi au préalable.

Le fonds en euros de BforBank

Quand on choisit une assurance-vie, l’argent est ensuite placé sur deux types de fonds : les fonds en euros, qui sont garantis en capital, et les fonds en unités de compte, qui ne sont pas garantis en capital. Evidemment, les fonds en euros rémunèrent un peu moins que les fonds en UC, mais cela reste quand même bien plus généreux que le Livret A.

En 2017, c’est BforBank qui s’est distingué parmi toutes les banques en ligne avec son fonds en euros Allocation Long Terme 2 (ALT2) qui a offert le meilleur rendement du marché, sans aucun risque : 3,00% net de frais de gestion – alors que la moyenne française pour l’assurance-vie se situait autour des 1,50% net de frais de gestion. L’assurance-vie de BforBank a été récompensée lors de nombreux événements cette année comme le Grand Prix de l’Assurance-Vie ou les Oscar 2018 de l’assurance-vie dans les catégories « Meilleur contrat d’assurance-vie avec gestion sous mandat » et « Meilleur contrat d’assurance-vie avec fonds en euros immobilier ».

Si les chiffres de 2018 ne sont pas encore connu, il est fort probable que BforBank se distingue une nouvelle fois. Historiquement, c’est lui et Fortuneo qui se sont toujours démarqués avec des rendements plus élevés pour leurs fonds en euros, sans risque en capital. Les banques en ligne concurrentes comme ING Direct ou Boursorama Banque sont généralement bien en deçà, et c’est aussi pour cette raison qu’elles ne font pas vraiment la promotion de ce produit.

En ce moment, BforBank n’hésite pas à offrir un argument supplémentaire puisqu’il offre 150€ pour tous les nouveaux clients qui souscriraient à une assurance-vie avec un minimum de 25% sur des fonds en unités de compte, et moyennant un versement minimum de 3000€ sur le contrat d’assurance-vie. Ce sont des conditions vraiment très légères, et cela permet de mieux démarrer dans ce placement à long terme. A noter que le capital reste disponible à tout moment, et qu’il n’est jamais bloqué. L’offre est valable jusqu’au 8 janvier 2019.

Pour en savoir plus, c’est par ici :

Voir l'assurance-vie ici