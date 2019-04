Boursorama Banque : 130€ offerts avec le code promo PINK130

Boursorama Banque est non seulement la plus grande banque en ligne française, mais c’est aussi l’une des plus généreuses. Pendant tout le week-end, et jusqu’à lundi 1er avril, l’établissement propose à ses nouveaux clients une prime qui monte à 130€ pour toute ouverture d’un compte courant classique. Il faudra utiliser le code promo PINK130 pour déclencher cette prime.

Une opération Pink Week-end menée quelques fois par an

Le Pink Week-End de Boursorama Banque est un événement qui se tient quelques rares fois chaque année. Pendant un long week-end, les nouveaux clients peuvent ainsi voir leur prime de bienvenue monter à 130€, contre les 80€ qui sont offerts en temps normal. Cette prime de 130€ est offerte à tous les clients qui ouvriront un compte courant classique, sous condition qu’ils puissent justifier d’un revenu mensuel minimum de 1 000€. Pour ceux qui ne peuvent pas justifier un tel revenu, il faudra alors se rabattre sur le compte Boursorama Welcome qui offre en ce moment 80€ de prime, sans justificatif de revenu.

Comme nous l’avons dit plus haut, le Pink Week-end Boursorama avec le code promo PINK130 est valable entre le 29 mars et le 1er avril 2019. Ce montant se décompose en deux parties, très simples à valider : 50€ sont offerts pour toute ouverture de compte bancaire chez Boursorama – qu’il soit classique ou Welcome. Ensuite, les clients classiques bénéficieront d’une seconde prime de 80€ au moment de la commande de carte bancaire. Les clients Welcome bénéficieront quant à eux d’une prime de 30€ pour la même opération. A noter que le compte professionnel Boursorama Pro n’est pas éligible à l’offre.

Pourquoi Boursorama Banque ?

Boursorama Banque a été élue pour la onzième année consécutive comme étant la « banque la moins chère » de France. Cela ne concerne pas que les banques en ligne mais également les banques traditionnelles (les banques en ligne sont cependant les moins chères, puisqu’elles sont gratuites dans la plupart des cas). Au delà d’avoir des tarifs extrêmement compétitifs, à tel point que 60% des clients n’ont aucun frais bancaires, la banque du groupe Société Générale propose aussi une gamme de produits bancaires aussi larges que dans une banque traditionnelle : compte courant, livret d’épargne, assurance-vie, assurances, crédit immobilier, crédit à la consommation et bien évidemment aussi une plateforme de bourse.

Avec tous ces arguments, il est logique de voir Boursorama Banque croitre de manière exponentielle, à tel point qu’elle espère même atteindre les 2 millions de clients français cette année. En l’espace de deux ans, elle aura ainsi doublé de taille, alors que son dauphin ING Direct se cantonne à un million de clients. Les autres banques en ligne, qui sont cependant adaptées à certains profils, se situent toutes entre 200 000 et 500 000 clients français.

Si vous aviez l’intention d’ouvrir un compte dans cet établissement, vous pouvez lire notre avis Boursorama Banque pour vous en convaincre définitivement. Si vous avez le temps, nous vous conseillons vivement de profiter de cette offre Pink Week-end avec le code PINK130 puisqu’il est totalement sans engagement, et que vous n’aurez aucun frais derrière. Libre à vous ensuite de décider d’y domicilier vos revenus ou non.

Pour accéder à l’offre Boursorama, c’est ici :

Visiter Boursorama