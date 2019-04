Boursorama Banque créé le buzz avec ses « mini-courriers » aux clients

Boursorama Banque est non seulement la plus grande banque en ligne française, mais c’est aussi l’une des plus créatives. Elle n’hésite pas à surfer sur le fait qu’elle soit la « banque la moins chère » de France pour la onzième année consécutive avec des actions marketing originales. Dernière en date, elle vient d’envoyer à ses plus anciens clients des mini courriers qui illustrent les mini-frais bancaires qu’ils ont du payer.

Boursorama a ouvert les comptes courants en 2005

Après avoir longtemps été un portail de bourse, la banque en ligne Boursorama s’est véritablement lancé dans les comptes courants en 2005. Depuis, elle a enregistré une croissance phénoménale pour atteindre 1,7 million de clients aujourd’hui. La tendance s’est encore accélérée dans les derniers mois puisqu’environ un tiers de sa base a moins d’une année d’ancienneté. Sur l’année 2018, la banque leader en France a séduit pas moins de 460 000 nouveaux clients grâce à des opérations marketing agressives.

Aujourd’hui, la banque a nouveau fait parler d’elle. Elle a fait livrer à ses 6 000 plus anciens client une mini lettre dans laquelle elle leur faisait constater qu’ils avaient payé des mini frais bancaires encore en 2018. Le format de la lettre étant tellement petit (et non compatible avec les formats de La Poste), elle a du s’appuyer sur des coursiers pour transmettre ces enveloppes à ses clients.

Aujourd’hui encore, près de 60% des clients de la banque en ligne ne paie aucun frais bancaires. La carte bancaire et le compte courant sont évidemment gratuits, et les opérations de tous les jours ne sont pas non plus facturées. C’est l’expérience de sa maison mère, le groupe Société Générale, qui permet à la banque en ligne de grandir aussi vite par rapport à ses concurrentes.

Une campagne créative et décalée

Boursorama Banque revient en ce moment à l’attaque avec des campagnes publicitaires décalées. Une campagne d’affichage particulièrement marquante est celle où « est listé toutes les banques moins chères que Boursorama Banque » : l’affiche est totalement blanche. Avec sa créativité et son côté décalée, la banque arrive à marquer les esprits. Son objectif, atteindre les 2 millions de clients encore d’ici à la fin de l’année 2019. Elle espère donc enregistrer une croissance toute aussi soutenue que celle de l’année passée.

Evidemment, elle se permet ces blagues du fait qu’elle ait aussi un service qui soit à la hauteur derrière. C’est aujourd’hui l’une des banques en ligne qui offre une gamme de produits bancaires la plus large du marché – aussi bien parmi les banques en ligne que les banques traditionnelles. Au delà du compte courant et des différentes cartes bancaires, l’établissement propose des solutions de crédits (immobilier et consommation), des solutions d’épargne (livret, assurance-vie), de la bourse et même un compte pour les professionnels.

