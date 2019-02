Boursorama Banque déploie le virement SEPA instantané, et c’est gratuit

Depuis la fin de l’année dernière, les banques françaises peuvent désormais proposer le virement SEPA instantané à leurs clients. Toutes ne l’ont pas encore fait en raison de la difficulté technique d’une telle solution. Comme Hello bank!, Boursorama Banque fait partie des rares banques en ligne à proposer une telle solution à sa clientèle.

Un virement gratuit et instantané chez Boursorama

Depuis quelques mois, les banques de la zone SEPA peuvent proposer à leur clientèle une solution rapide pour les virements. Cette dernière permet de générer des virements en moins de 10 secondes, avec un argent qui est immédiatement disponible pour le bénéficiaire. Pour réaliser un virement SEPA instantané, il faut cependant que la banque de l’émetteur et celle du bénéficiaire proposent une telle solution.

Chez Boursorama Banque, les 1,6 million de clients peuvent désormais profiter du virement SEPA instantané, et ce, de manière gratuite. Ils peuvent ainsi envoyer et réceptionner des virements en moins de 10 secondes sans aucun frais. De son côté, Hello bank! se contente dans un premier temps d’offrir la possibilité à ses clients de réceptionner des fonds de cette manière, mais l’émission d’un tel virement viendra dans les mois à venir.

Un déploiement partout en Europe

Si peu de banques en ligne françaises ont pour le moment tendu la main au virement SEPA instantané, cela devrait se démocratiser dans l’année 2019. Comme toujours, Hello bank! et Boursorama Banque se positionnent en chefs de file de l’innovation dans l’Hexagone. Les deux entités ont décidé d’offrir ce service gratuitement, bien que les limites ne soient pas les mêmes chez les deux.

En l’occurrence, Boursorama Banque limite le montant de ces virements SEPA instantané à 500€ par transaction, et par tranche de 24 heures. Il faut savoir que ces virements sont irrévocables puisque l’argent est immédiatement mis à disposition du bénéficiaire qui peut le retirer dans la foulée. Il faut donc faire très attention avec ce type de virement puisqu’il est irréversible, et que cela implique d’être sûr de vouloir le faire. Boursorama Banque propose son système d’instant payment depuis l’interface web de Boursorama Banque, mais également depuis ses applications mobiles iOS et Android.

Boursorama Banque est la filiale en ligne du groupe Société Générale, et elle s’est imposée comme la banque en ligne numéro un en France. Elle enregistre une croissance exceptionnelle depuis quelques années, et elle espère atteindre les 2 millions de clients dès 2019. De son côté, la seconde plus grande banque en ligne français qu’est ING Direct possède un peu plus d’un million de clients. Boursorama Banque offre en ce moment une prime de 80€ pour toute ouverture de compte bancaire. Vous pouvez retrouver les détails sur le virement SEPA instantané de Boursorama Banque ici :

