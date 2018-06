Boursorama Banque promeut son crédit immobilier en vidéo

Alors que les taux des marchés commencent progressivement à remonter, les banques continuent de rogner leurs marges et proposent des crédits immobiliers toujours plus compétitifs. Boursorama Banque vient de réduire son taux de base à 1,60% TAEG sur 15 ans assurance comprise, et elle sort à cette occasion une publicité imaginée par l’agence Buzzman.

Boursorama toujours moins chère

Les taux des crédits immobiliers sont redescendus au plus bas – à des niveaux que l’on connaissait à la fin de l’année 2016. Dans le cas de Boursorama Banque, il faudra donc compter sur un taux à 1,60% TAEG sur 15 ans pour un crédit de 200.000 euros. Si une réponse de principe est fournie dès la complétion du formulaire sur le site officiel de la banque, un conseiller sollicitera le demandeur sous 10 jours afin de lui offrir un taux légèrement révisé selon son dossier. Sur le site internet, l’internaute peut directement réaliser une simulation de crédit en ligne, afin d’avoir une idée approximative du taux qui pourrait lui être proposé.

La décision de Boursorama Banque qui consiste à baisser le taux de son crédit immobilier à 1,60% est évidemment motivée par les mouvements récents de ses homologues dans la banque en ligne. Fortuneo a revu son taux à 1,62%, tandis que BforBank est à 1,63% et ING Direct à 1,70%. Ce dernier offre cependant une remise à 1,54% pour les clients de sa banque en ligne. Chez Boursorama Banque, il n’y a pas besoin d’être client de la banque (donc pas besoin de domicilier des revenus) pour pouvoir demander un crédit immobilier.

Le crédit immobilier en quelques clics

Autre avantage que l’on peut avoir chez Boursorama Banque pour la souscription d’un crédit immobilier : aucun apport personnel minimum n’est nécessaire (hors frais de notaire). C’est aussi pour cette raison que la vidéo imaginée par l’agence Buzzman met en lumière le fait qu’il puisse y avoir toujours plus de nouveaux propriétaires. On notera également que Boursorama Banque ne facture aucun frais pour un remboursement anticipé – sauf s’il s’agit de partir chez la concurrence.

En 2017, le volume de crédits immobiliers octroyés a atteint un record jamais égalé. Si 2018 ne devrait pas être aussi élevée, elle devrait néanmoins rester l’une des meilleures années pour les emprunteurs, et les prêteurs. Et Boursorama Banque compte bien y jouer un rôle avec un taux toujours plus séduisant – qui lui permet de conserver une petite avance au niveau des tarifs.

Pourquoi choisir Boursorama Banque ?

Boursorama Banque est officiellement élue « banque la moins chère » de France depuis maintenant 10 ans. La banque en ligne du groupe Société Générale se distingue sur la plupart des produits bancaires, y compris le compte courant. Les clients qui sauront justifier d’un revenu mensuel de 1.000 euros pourront ainsi bénéficier d’un compte courant et d’une carte bancaire gratuite.

Selon les chiffres communiqués par l’établissement, ce sont 59% de tous les clients Boursorama qui n’ont payé aucuns frais bancaires en 2017. En moyenne, le client moyen paierait environ 11,75 euros par an. A titre de comparaison, un client moyen dans une banque française déboursait environ 197 euros pour ses opérations bancaires en 2017.

Au delà de la compétitivité des tarifs de Boursorama Banque, il faut également savoir que Boursorama Banque est l’une des banques en ligne qui propose la plus large palette de produits bancaires. Elle saura parfaitement remplacer les services offerts par une banque traditionnelle. Cela va évidemment du crédit immobilier au crédit à la consommation en passant par les assurances, les solutions d’épargne ainsi que la fameuse plateforme boursière – qui a fait toute la renommée du groupe. Boursorama Banque propose également un compte gratuit sans condition de revenu minimum (Welcome) ainsi qu’un compte pour les mineurs à partir de 12 ans (Kador).

Vous pouvez retrouver tous les détails sur le crédit immobilier Boursorama ici :

Visiter le site