Boursorama : carte bancaire à débit différé ou débit immédiat ?

La banque Boursorama s’est imposée ces dernières années comme la numéro 1 incontestée du marché français de la banque en ligne. La filiale du groupe Société Générale propose une très large offre, avec plusieurs cartes bancaires. Ces dernières offrent pour certaines le débit différé, tandis que d’autres doivent se contenter du débit immédiat.

Les deux offres de cartes Boursorama

Chez Boursorama Banque, il faut tout d’abord distinguer les deux comptes bancaires disponibles : le compte standard qui est accessible gratuitement à quiconque justifiera un revenu mensuel supérieur à 1000€ par mois. Il inclut une carte bancaire gratuite ainsi qu’un compte courant. Un deuxième compte, baptisé Welcome, est également disponible sans frais pour tous les français, sans minimum de revenu à justifier. Celui-ci s’accompagne aussi d’une carte bancaire.

Seulement, les cartes bancaires de ces deux comptes n’ont pas tout à fait les mêmes autorisations. La carte bancaire Visa Classic associée au compte Welcome n’est ni à débit immédiat, ni à débit différé – mais elle est à autorisation systématique. Pour chaque transaction, la banque est sollicitée pour être sûr qu’il y ait suffisamment de fonds sur le compte courant pour qu’il puisse être débité.

Dans le cas du compte standard Boursorama Banque, le client peut bénéficier de deux cartes bancaires selon son niveau de revenu : entre 1000€ et 1800€ par mois, il recevra une carte Visa Classic. Au delà de 1800€ par mois, il aura le droit gratuitement à une Visa Premier. Dans les deux cas, ces cartes bancaires peuvent être programmées au début pour être soit à débit différé, soit à débit immédiat. Pour rappel, le débit différé implique que le client est prélevé à la fin du mois de toutes les dépenses qu’il a généré pendant le mois. Quant au débit immédiat, le client est prélevé immédiatement au moment de la transaction.

D’une personne à une autre, les attentes sont différentes. Certains préféreront le débit immédiat parce qu’ils pourront suivre en temps réel l’évolution de leur compte courant. D’autres préféreront le débit différé car cela leur permettra de ne pas avoir à constamment regarder leur compte lorsqu’ils dépensent – et ainsi ne pas avoir de risque d’avoir des agios à payer.

Une banque complète à tous les niveaux

La banque en ligne Boursorama Banque est connue pour être l’établissement bancaire le moins cher depuis 10 ans. Mais au delà de cette notoriété, elle est aussi l’une des banques les plus complètes du marché. En plus de son compte courant, Boursorama Banque propose des solutions pour l’épargne et le crédit, ainsi qu’un portail de bourse particulièrement réputé. En ce moment, elle n’hésite pas non plus à offrir une généreuse prime de bienvenue à tous les nouveaux clients : 80€ leur sont offerts dès lors qu’ils activent leur compte bancaire.

Contrairement à Hello bank! ou BforBank qui proposent toutes les deux une carte Visa Infinite (moyennant supplément) à leur clientèle, Boursorama Banque a fait l’impasse sur la plus prestigieuse des cartes bancaires de Visa. De même, elle n’a pas noué d’accord avec American Express comme c’est le cas de Fortuneo. Il n’en reste pas moins que c’est la seule banque en ligne parmi toutes ces dernières qui a dépassé le million de client. Aujourd’hui, elle serait d’ailleurs plus proche des 2 millions de clients actifs. Pour en savoir plus, c’est par ici :

