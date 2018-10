Boursorama veut atteindre les 2 millions de clients avant 2020

Boursorama Banque est un solide leader de la banque en ligne. A l’heure actuelle, il compte plus d’1,5 million de clients en France, et sa croissance ne fait qu’accélérer avec le temps. Alors que la banque ambitionnait d’atteindre 2 millions de clients en 2020, elle a finalement avancé son objectif à mi-2019.

Un million de clients en 2 ans chez Boursorama Banque

Pendant longtemps, Boursorama a limité sa croissance en imposant un revenu minimum mensuel (1.000 euros par mois) à tous ses clients. Depuis l’an dernier, la banque en ligne s’est complètement ouverte à tous les français avec son offre Welcome sans condition de revenu et gratuite. Un compte pour les mineurs, Kador, a également été mis en place afin de miser sur la relève.

Avec toutes ces nouvelles offres bancaires, Boursorama Banque est parvenu à capter 242.000 nouveaux clients au cours des 6 premiers mois de l’année. Cette croissance lui a permis d’atteindre la barre des 1,5 million de clients en juillet dernier – reléguant ainsi son dauphin ING Direct à quasiment 500.000 unités. Les autres établissements en ligne sont en dessous du million de clients si l’on s’en tient à leur présence dans l’Hexagone. Hello bank! se distingue quand même avec 3 millions de clients à travers toute l’Europe – en seulement 5 années d’existence.

Boursorama relègue la concurrence très loin

La courbe de croissance de Boursorama Banque est tout simplement impressionnante puisque la banque en ligne va séduire 1 million de clients en 2 ans, alors qu’elle en avait mis 10 pour conquérir le premier million. Il faut dire que la politique menée par la direction du groupe a été claire : conquérir du client, coûte que coûte. Aujourd’hui, Boursorama Banque n’est pas rentable, et elle a enregistré une perte de 49 millions d’euros sur l’exercice 2017. Heureusement, sa maison mère Société Générale lui donne les moyens de financer son développement et lui permettre de constituer une base solide de clients pour le futur.

Dans le communiqué de presse, on peut y lire : « Aujourd’hui, Boursorama Banque convainc un nouveau client toutes les 50 secondes ». La vitesse est bien plus impressionnante qu’un Orange Bank, qui se félicite tout juste de convertir 700 nouveaux clients par jour. Quant aux autres banques en ligne, il faut savoir qu’elles n’ont pas les mêmes logiques, et que certaines tentent de maîtriser leurs coûts au mieux afin de garder leur crédibilité.

Pour ceux qui hésitaient à ouvrir un compte chez Boursorama Banque, il faut savoir que l’établissement offre en ce moment une prime de 80 euros pour toute nouvelle ouverture de compte bancaire. Vous pouvez retrouver tous les détails sur cette offre directement en allant sur le site de Boursorama Banque :

