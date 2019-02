Boursorama Vie : le fonds Euro Exclusif a payé 2,31% net en 2018

Alors que de nombreux assureurs ont annoncé une baisse des rendements de leurs fonds à capital garanti, Boursorama Banque en a fait différemment. La banque en ligne a dévoilé fièrement une performance en hausse de 10% pour son fonds Euro Exclusif. Il a atteint 2,31% de rendement net de frais de gestion en 2018.

Boursorama n’a aucune condition sur l’assurance-vie

Certes, Boursorama Banque est loin des 2,90% de performance en 2018 du fonds à capital garanti de BforBank, Allocation Long Terme 2. Pour autant, il possède un réel avantage qui est qu’il n’y a aucune condition sur la détention de supports en unités de comptes, qui eux, ne sont pas à capital garanti. Chez BforBank par exemple, il faut placer un minimum de 25% de ses investissements sur des fonds à capital non garanti, ce qui potentiellement peut pénaliser la performance des 75% qui sont placés sur des fonds en euros à capital garanti.

Chez Boursorama Banque, vous pouvez donc placer 100% de votre investissement sur un fonds en euros, garanti en capital. Certes, la performance du fonds n’est peut-être donc pas aussi élevée que chez d’autres concurrents, mais au global, sur le portefeuille de l’assurance-vie, cela reste un excellent placement sans risque. A titre d’information, le rendement de l’assurance-vie moyen en France à capital garanti était inférieur à 1,60%.

Boursorama Vie enregistre 20% de clients supplémentaires

En plus d’avoir enregistré un rendement intéressant pour ses fonds à capital garanti, Boursorama Banque s’est également félicité d’avoir enregistré une hausse de 20% de ses contrats d’assurance-vie. Il se félicite d’avoir un système d’adhésion entièrement en ligne, qui permet également de bénéficier d’une gestion sous mandat pour les moins connaisseurs en marchés financiers.

Benoit Grisoni, le directeur général de Boursorama Banque, a déclaré par l’intermédiaire d’un communiqué de presse : « Dans un contexte de taux bas et de marchés financiers difficiles sur toutes les classes d’actifs, afficher cette année une performance du fonds Euro Exclusif en hausse importante et un rendement de +2,31% en 2018, nets de frais de gestion et toujours sans contraintes de détention d’unités de compte, est une très belle performance et une excellente nouvelle pour nos clients adhérents à Boursorama Vie. Cela démontre, une fois de plus, la volonté de Boursorama Banque de rendre un maximum de valeur à ses clients ».

Pour rappel, l’assurance-vie de Boursorama est géré par Generali Vie. Il faut un minimum de 300 euros d’investissement pour pouvoir y ouvrir un contrat. En revanche, il n’y a aucun frais de versement ni d’arbitrage. La banque en ligne se félicite pour cette politique de transparence – que l’on retrouve cependant chez d’autres acteurs sur internet. A noter qu’il n’est pas obligé de détenir un compte courant dans la banque Boursorama pour y ouvrir un contrat d’assurance-vie. Ce sont deux produits bancaires totalement différents et indépendant.

Pour voir l’offre de Boursorama, c’est ici :

Visiter Boursorama