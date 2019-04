Carte ING Direct : débit immédiat ou débit différé, au choix

Alors que la plupart des banques en ligne fixent généralement des paliers pour offrir des cartes bancaires plus ou moins premium, ING Direct a décidé de faire très simple : tous ses clients bénéficient de la même carte bancaire gratuite, une Mastercard Gold, avec la possibilité de faire aussi bien du débit immédiat que du débit différé.

Le client ING Direct peut décider du type de débit

La banque en ligne ING Direct est généreuse, puisque tous ses clients bénéficient d’une carte Gold de chez Mastercard. Au delà d’être une solution de paiement, elle s’accompagne aussi d’un grand nombre d’assurances, de garanties ainsi que des offres chez les partenaires privilégiés du groupe Mastecard. Lorsqu’un nouveau client commande sa carte bancaire ING Direct, il peut alors choisir s’il préfère du débit immédiat ou du débit différé.

Quelle est la différence entre les deux ? Le débit immédiat implique que le compte courant du client est immédiatement débité lorsqu’il réalise une transaction. Il peut ainsi suivre en temps réel l’état de son compte. Comme son nom l’indique, le débit différé implique qu’il y a un décalage entre le moment où la transaction est passée, et le moment où l’argent est prélevé du compte. Dans le cas d’un débit différé, c’est le dernier jour ouvré du mois où la somme totale des dépenses effectuées sur la période est prélevée sur le compte du client.

Débit immédiat ou différé ?

Si certaines personnes préféreront voir leur solde en temps réel et s’appuyer sur le débit immédiat (ce qui est le plus populaire en France), d’autres préfèrent avoir le débit différé. Généralement, dans les autres banques en ligne, les clients qui possèdent les cartes bancaires les plus basiques n’ont pas le droit au débit différé. En effet, avec ce type de débit, il faut savoir bien viser pour s’assurer qu’au moment du prélèvement, il y ait assez sur le compte. Cela oblige le client à faire une gymnastique pour ne pas dépenser plus que ce qu’il a sur son compte. A l’inverse, le débit différé permet d’éviter les agios continus tout au long du mois.

Pour mieux contrôler ses dépenses, ING Direct propose également des plafonds de paiements et de retraits qui sont adaptés à chacun de des clients, selon les revenus mensuels qu’ils peuvent domicilier dans la banque en ligne. En l’occurrence, c’est le conseiller ING Direct qui verra directement au cas par cas avec ses clients ce à quoi ils peuvent prétendre. Le plafond pour les paiements mensuels (30 jours roulants) s’élève entre 2 000 euros et 6 000 euros par mois.

Pour ceux qui ont peur de dépasser les limites, il est possible chez ING Direct de bénéficier d’un système d’alertes par SMS (qui peuvent être paramétrées depuis l’espace client sur ordinateur ou sur mobile) pour être prévenu en cas de dépassement de certains seuils. Cette fonctionnalité est gratuite chez ING Direct, et ça permet de mieux gérer son compte. Si vous voulez en savoir plus sur toute l’offre de la banque en ligne ING Direct, vous pouvez directement vous rendre sur le site officiel de l’établissement en utilisant le lien ci-dessous.

Visiter ING