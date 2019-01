Carte : Monabanq laisse le choix du débit différé ou immédiat

Monabanq est une banque en ligne très flexible. Au delà du fait que ce soit le seul établissement bancaire qui ne demande aucune justification de revenu mensuel minimum, Monabanq donne également de la flexibilité sur ses cartes bancaires : que ce soit la Visa Classic ou la Visa Premier, le client a le choix de la définir en débit immédiat ou débit différé.

Débit immédiat ou différé, le client a le choix

Lorsqu’un client choisit une carte Visa Classic ou Visa Premier chez Monabanq, on lui donne le choix de la paramétrer comme il le souhaite : paiement sans contact ou non, activation de la fonctionnalité « Carte qui épargne » ou encore débit immédiat ou différé. Cette dernière fonctionnalité permet ainsi au client de choisir la manière dont son argent sera prélevé de son compte bancaire.

Par exemple, avec le débit immédiat, il se verra immédiatement facturer dès lors qu’il aura généré une transaction bancaire avec sa carte. Dans le cas du débit différé, chaque montant de transaction s’additionne et le tout est débité du compte une fois par mois. Certains privilégieront le débit immédiat car cela leur permet de suivre en temps réel leur compte, d’autres opteront pour le débit différé chez Monabanq pour ne pas être inquiété par de potentiels agios s’ils ne surveillent pas chaque jour leur compte bancaire.

Monabanq propose 2 cartes bancaires

Contrairement aux autres banques en ligne, Monabanq demande une cotisation mensuelle pour pouvoir utiliser son compte courant et sa carte bancaire. En échange, et comme nous le disions dans l’introduction, l’établissement ne demande aucune garantie sur le niveau de revenus de ses clients. Cela reste cependant beaucoup plus faible que les frais facturés par les banques traditionnelles : il faut compter 2€ par mois pour un compte courant avec une Visa Classic, et 6€ par mois pour un compte courant avec une Visa Premier. A titre de comparaison, une carte Visa Premier dans un établissement traditionnel coûte entre 10 et 15€ par mois, hors frais de tenue de compte.

Pour compenser cette cotisation mensuelle chez Monabanq, rien de mieux qu’une prime de bienvenue généreuse : la banque en ligne offre à tous ses nouveaux clients un bonus qui s’élève à 120€, alors que la concurrence se limite actuellement à 80€. Autrement dit, cette somme créditée généreusement peut largement compenser la cotisation pendant plusieurs années. A noter que toutes les banques n’offrent pas la possibilité d’avoir un débit différé sur une carte bancaire, d’autant plus quand le client ne peut pas justifier de rentrées d’argent plus importantes.

Au delà de la carte bancaire, Monabanq offre aussi toute une large palette des produits bancaires les plus classiques : épargne, investissement, assurance-vie, crédits à la consommation. Le groupe basé à Villeneuve d’Ascq, et propriété du Crédit Mutuel CIC, va également offrir un crédit immobilier dès le premier trimestre de l’année 2019. A cela, il faut également reconnaitre la qualité de son support client qui a été élu « service client de l’année » en 2019 pour la seconde année consécutive. Vous ne serez pas laissé à l’abandon chez Monabanq, et vous aurez toujours un point de contact de qualité pour répondre à toutes vos questions.

