La carte Visa Premier à débit différé est gratuite chez BforBank

La banque en ligne BforBank offre à ses clients une carte bancaire Visa Premier à débit différé. Le client peut également choisir de la mettre en débit immédiat, sans aucun frais. Si la Visa Classic proposée par l’établissement se cantonne au débit immédiat, la Visa Infinite n’offre quant à elle que le débit différé.

Le client BforBank choisit le type de débit : différé ou immédiat

D’une carte bancaire à une autre, le type de débit peut être différent. Aujourd’hui, il existe deux solutions : le débit immédiat ou le débit différé. Dans le premier cas, le client se voit prélever de la somme immédiatement lors de la transaction qu’il a réalisé. Dans le cas du débit différé, c’est en fin de mois que la banque en ligne prélève la somme de toutes les transactions qui ont été réalisées au courant du mois.

Si certains clients préfèrent le débit immédiat pour pouvoir mieux suivre leur compte au quotidien, d’autres préfèrent le débit différé. Cela leur permet de dépenser sans avoir à se soucier de leur compte, et s’assurer en fin de mois qu’il y ait le montant montant au moment où BforBank prélève la somme dépensée. Généralement, le débit différé est plutôt destinée à une clientèle aisée qui n’a pas de difficulté financière, ni de découverts.

Pourquoi choisir les cartes bancaires BforBank ?

BforBank a longtemps été la banque en ligne la plus élitiste du marché. Depuis quelques mois, l’établissement a cependant revu à la baisse ses exigences pour offrir à un nombre de français plus grand ses services. Aujourd’hui, il faut simplement justifier d’un revenu mensuel de 1200€ pour pouvoir obtenir un compte courant et une carte bancaire gratuits. A l’époque, il fallait 1800€ pour pouvoir en obtenir la même chose.

Selon le montant que le client pourra justifier comme revenu, la carte bancaire qu’il obtiendra variera : pour les clients qui justifient un montant entre 1200€ et 1800€ par mois, la Visa Classic leur sera offerte. Pour ceux qui justifieront davantage, c’est la Visa Premier qui leur sera offerte. Autrement dit, pour pouvoir obtenir un débit différé chez BforBank, il faut justifier de plus de 1800€ par mois. Enfin, le stade ultime de la carte bancaire, la Visa Infinite, est disponible pour tous les clients qui sauront justifier d’un revenu mensuel supérieur à 4000€ et moyennant une cotisation de 200€ par an. BforBank reste cependant bien moins chère que les banques traditionnelles qui demandent entre 300 et 500€ par an pour cette carte noire. A noter que seules Hello bank! et BforBank proposent la carte bancaire Visa Infinite parmi toutes les banques en ligne du marché.

Au delà de la carte bancaire, il faut savoir que BforBank est aussi l’une des banques les plus généreuses sur les primes de bienvenue pour tous ses produits bancaires. Par exemple, on peut citer la prime de 80€ pour l’ouverture d’un compte courant, celle de 150€ pour l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie ou encore celle de 120€ pour l’ouverture d’un compte titres. Ces primes ne sont pas associées à des conditions très drastiques, et ce serait dommage de ne pas en profiter.

Pour en savoir plus sur BforBank, c’est par ici :

Visiter le site