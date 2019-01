Choisir une banque en ligne, une démarche très rentable

La banque en ligne est aujourd’hui une vraie alternative à la banque traditionnelle à tous les niveaux. Au delà d’offrir tous les services d’une banque classique, ces établissements sur internet offrent aussi une promesse impensable pendant longtemps : la gratuité du service. Que ce soit Hello bank!, Boursorama Banque, BforBank ou ING Direct, toutes ces banques en ligne ne facturent aucun frais pour une utilisation classique.

La banque en ligne aussi complète que la traditionnelle

Hello bank! est une banque en ligne complète : compte courant, cartes bancaires, livret d’épargne, solution de bourse, crédits immobilier et consommation, assurance-vie. Bref, tous les produits bancaires traditionnels sont disponibles chez cette banque en ligne qui en plus de ça s’avère gratuite pour l’utilisation au quotidien. Il n’y a donc aucun frais qui est facturé mensuellement. Il faut simplement justifier d’un revenu mensuel de 1200€ (sans avoir besoin de le domicilier) pour obtenir une carte bancaire et le compte courant.

Autre grand avantage de la banque en ligne, c’est que toutes les démarches ont été pensées pour être faites sur internet. Cela permet d’accélérer les procédures que l’on initie sur un ordinateur, un mobile ou une tablette. Dans le cas d’un crédit à la consommation par exemple, le client réalise sa demande en ligne, et il obtient dans la plupart des cas un accord de principe immédiat. Contrairement aux banques traditionnelles qui nécessitent plusieurs jours, voire semaines, pour accorder un crédit, la banque en ligne accélère toute la démarche.

Et ce n’est pas parce qu’elles sont uniquement en ligne que le client ne trouve pas de conseiller bancaire pour répondre à ses demandes. En effet, les Hello bank!, Boursorama Banque, BforBank ou Monabanq ont toutes un grand nombre de conseillers spécialisés qui répondent aux questions de leurs clients sur des plages horaires bien plus étendues que les banques de réseau traditionnelles. Cette année, c’est Monabanq qui s’est distinguée pour la qualité de son support client en gagnant le trophée du Service Client de l’Année 2019. Vous pouvez voir notre avis sur Monabanq ici.

Les banques en ligne sont solides

Il ne faut pas croire que parce qu’elles sont jeunes, elles ne sont pas solides. En effet, ces banques en ligne présentes en France appartiennent toutes à des grands groupes bancaires traditionnels. Autrement dit, vos fonds sont en sécurité : Hello bank! appartient au groupe BNP Paribas, Boursorama Banque à la Société Générale, Monabanq au groupe Crédit Mutuel et BforBank au groupe Crédit Agricole. En revanche, seule Hello bank! permet à ses clients de consulter les guichets des agences traditionnelles du groupe BNP Paribas pour obtenir de l’aide. Les autres devront obligatoirement passer par le support dédié de chaque établissement en ligne.

Si les banques traditionnelles facturent des frais parfois très élevés pour les cartes bancaires premium, ce n’est pas le cas dans la banque en ligne. En effet, plus le client saura justifier d’un revenu mensuel élevé, plus il obtiendra – toujours gratuitement – une carte bancaire haut de gamme. Par exemple, Hello bank! offre une Visa Premier à tous ses clients qui justifient de 1800€ de revenus. Chez Fortuneo, un client peut recevoir une American Express Gold s’il justifie de 1200€ de revenus mensuels. Chez BforBank et Hello bank!, il est également possible d’obtenir une Visa Infinite, la fameuse carte bancaire noire, moyennant un tarif très préférentiel par rapport à ce que l’on retrouve dans les banques traditionnelles.