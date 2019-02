Compte C-Zam : bonus exceptionnel de 80€ offert pour toute ouverture

C-Zam est un compte bancaire simplifié qui a été mis au point par Carrefour et qui connait un très vif succès en France. Accessibles pour 1€ par mois et sans condition de revenu, ce compte bancaire « sans banque » inclut un compte courant ainsi qu’une carte Mastercard. En ce moment, et jusqu’au 11 mars 2019, c’est jusqu’à 80€ de prime à l’ouverture qui est offert.

C-Zam, un compte courant entièrement transparent

Alors que les banques en ligne classiques exigent pour la plupart un niveau de revenu minimum tous les mois pour obtenir un compte courant, C-Zam est un service qui est accessible à tous, sans aucune condition. Ce compte courant propose une offre convaincante puisqu’il est sans découvert autorisé (ce qui exclut donc automatiquement les risques de découverts) et il s’accompagne d’une carte bancaire Mastercard, et évidemment d’un RIB.

L’utilisateur peut contrôler depuis une application mobile, ou via un site internet l’état de son compte en toute simplicité. Il peut le recharger par carte bancaire, ou via des virements. La gestion d’un compte C-Zam est aussi bien moins chère qu’un compte traditionnel puisqu’une cotisation mensuelle d’un euro sera prélevée. Le compte C-Zam peut s’utiliser comme n’importe quel compte courant, et il est tout à fait possible d’y faire verser ses revenus.

Une prime jusqu’à 80€ pendant quelques jours

Non seulement le compte C-Zam est peu cher, mais en plus, il propose en ce moment une prime exceptionnelle en cas d’ouverture. Inutile de préciser qu’avec cette campagne généreuse, le nombre d’ouvertures de comptes va monter en flèche. En ce moment, et jusqu’au 11 mars 2019, il est possible de toucher un bonus jusqu’à 80 euros au moment de la validation de son compte.

Le principe et le suivant : une fois que le client a justifié son identité et validé son compte, il se verra offrir une prime aléatoire de 8€, 15€, 30€ ou encore 80€ sur son compte courant. Ce bonus exceptionnel sera versé sous 3 mois sur le compte du client, sous condition qu’il ait utilisé la carte bancaire un minimum de 3 fois pendant les 30 premiers jours suivants l’achat de son compte C-Zam. Hormis les magasins Carrefour, le plus simple pour acquérir un compte C-Zam est de l’acheter directement sur le site Rue du Commerce – qui est la propriété de Carrefour. Il faudra débourser un coût fixe initial de 5€ pour obtenir le coffret livret chez soi.

