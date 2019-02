Le compte Nickel atteint 1,1 million de clients, soit +44% en 2018

Le chiffre est facile à suivre. Sur la page d’accueil du service, il est possible de voir en temps réel le nombre de clients du compte Nickel. Aujourd’hui, on se situe un peu en dessous des 1,2 million de clients, alors qu’il était encore à 1,1 million à la fin de l’année 2018. Ce service bancaire disponible chez des buralistes partenaires connait un fort succès, alors qu’il a été racheté par BNP Paribas en été 2017.

Le compte Nickel, une belle histoire française

A l’origine, le compte Nickel était un compte destiné aux personnes en difficulté financière qui étaient naturellement exclues du système bancaire actuel, en raison d’un fichage auprès de la Banque de France. Très rapidement, ce service a connu un fort succès auprès d’une large partie de la population qui a vu d’autres usages. Depuis, le compte Nickel enregistre une très forte croissance dans l’Hexagone et compte plus de 1,1 million de clients aujourd’hui. Sur l’année 2018, la croissance du nombre de clients s’est élevée à 44% – ce qui montre que l’intérêt reste toujours aussi vif alors même que le groupe BNP Paribas a mis la main sur le service.

La promesse est alléchante : un compte, une carte et un RIB pour 20€ par an, rien de plus. Il s’agit d’un compte que l’on peut alimenter soit par virement bancaire (gratuit), soit par dépôt d’argent directement chez l’un des buralistes partenaires (moyennant 2% de frais). Vous n’avez cependant aucune surprise sur les frais de ce compte bancaire puisqu’il n’y a pas de découvert possible, et donc pas d’agios. Le compte Nickel est disponible aujourd’hui chez plus de 4 500 buralistes à travers la France, soit une croissance de 48% par rapport à la fin de l’année 2017.

Des objectifs ambitieux (mais réalistes) pour ce service

Grâce au savoir-faire du groupe BNP Paribas, le compte Nickel peut désormais rêver plus grand. Dans son dernier communiqué de presse, on apprend que le service ambitionne d’atteindre les 2 millions de comptes ouverts d’ici à 2020. Alors qu’il a cumulé 348 000 nouveaux clients en 2018, il va falloir que le service engrange une croissance encore plus importante dans les deux années à venir pour atteindre cet objectif.

L’un des moyens de communication de ce compte Nickel est son réseau de buralistes. C’est donc un axe important pour développer le service, et c’est pour cette raison que Nickel s’est fixé un objectif à atteindre : 10 000 buralistes partenaires en 2020. En 2018, il est parvenu à enregistrer une croissance de 48% du nombre de buralistes partenaires. Encore une fois, il faudra que la croissance soit au rendez-vous dans les deux prochaines années. Sur ce créneau, il n’y a cependant pas de concurrence, ce qui permet à Nickel de se développer de manière sereine.

Entre le compte Nickel et sa banque en ligne Hello bank!, le groupe BNP Paribas a beaucoup misé sur le mobile ces dernières années – et il a bien vu. Aujourd’hui, il s’est distingué comme la première banque du classement D-rating pour ce qui est les fonctionnalités mobiles. Le groupe possède pas moins de 8 clients sur mobile, en incluant la success story Nickel.