Le Compte Nickel rajoute 85.000 nouveaux comptes au T2 2018

Le Compte Nickel se rapproche doucement du million de clients : le compte à rebours présent sur sa page d’accueil affiche aujourd’hui 988.000 clients actifs. Sur le dernier trimestre, ce sont pas moins de 85.000 nouvelles personnes qui ont souscrit à l’offre. La version premium du compte, le Compte Nickel Chrome, a énormément séduit depuis son lancement en mai dernier.

Succès du compte bancaire sans banque

Le Compte Nickel est l’une des plus belles réussites françaises dans la fintech. En seulement quelques années, le service de « banque sans banque » qui permet aux particuliers de gérer un compte bancaire depuis chez un buraliste a conquis près d’un million de clients. Cette performance exceptionnelle est à mettre en parallèle d’un Boursorama qui cumule 1,5 million de clients en 20 ans d’existence. En 2017, le Compte Nickel a été racheté par le groupe BNP Paribas. Ce dernier n’a cependant rien changé à la stratégie du Compte Nickel, et c’est principalement par le bouche à oreille que celui-ci se développe.

Si initialement, le Compte Nickel était destiné à un public de personnes en difficulté financière, il a rapidement trouvé une utilité pour un public bien plus large. En mai dernier, la société a annoncé la sortie d’une carte bancaire premium, accessible moyennant un supplément financier annuel. Baptisé la carte Nickel Chrome, elle permet d’avoir davantage d’assurances et garanties pour les clients amenés à voyager. Le compte de base est facturé 20 euros par an (il inclut un compte, un RIB et une carte bancaire), tandis qu’il faut rajouter 30 euros supplémentaires pour la version Nickel Chrome.

Le Compte Nickel se rapproche du million de clients

Si l’été est généralement un peu plus calme pour les banques, le Compte Nickel dépassera largement le million de clients avant la fin d’année. Il est très probable que le million de clients soit déjà atteint pour la rentrée, au début du mois de septembre. Parmi les banques en ligne plus traditionnelles, il n’y a que ING Direct et Boursorama Banque qui ont dépassé le million de clients. Si le Compte Nickel est payant, il ne demande aucune condition de revenu pour être client (ce qui n’est pas le cas dans les deux autres banques).

Il faut cependant préciser que le Compte Nickel est un compte bancaire simplifié, et qu’il est limité pour un certain nombre de choses : en l’occurrence, il n’est pas possible d’avoir un découvert et il faut obligatoirement le créditer par virement bancaire. La société ne permet pas non plus d’avoir des solutions d’épargne actives ou encore des crédits. Pour une utilisation classique, le Compte Nickel peut être utile, mais il ne saura pas vraiment compenser une utilisation plus complète d’un service bancaire.

Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif de banques en ligne, ces dernières sont non seulement gratuites (moyennant la justification d’un revenu), mais elles sont également plus complètes au niveau de l’offre. L’utilisation de la carte bancaire (parfois même de type Visa Premier ou Mastercard Gold) ainsi que le compte courant sont gratuits. La tarification pour le reste des activités est très préférentielle par rapport à une banque traditionnelle.