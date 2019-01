Le crédit à la consommation Lydia offre jusqu’à 1000€ en instantané

A l’origine, Lydia est une application de paiement entre particuliers. La société veut cependant élargir son offre et introduit un crédit à la consommation en partenariat avec la Banque Casino. Elle adopte une stratégie similaire à N26 qui s’est associée au français Younited Credit pour offrir un crédit conso.

Un crédit disponible immédiatement

Depuis le mois de décembre, Lydia propose à ses clients un nouveau produit dans son offre : un crédit à la consommation baptisé le « Prêt instantané ». Contrairement à la plupart de ces crédits, celui proposé par Lydia est instantané. Autrement dit, si le client est éligible à l’offre, il peut bénéficier immédiatement d’une somme entre 100€ et 1000€ qu’il devra par la suite rembourser sous 3 mois. La Banque Casino, qui octroie le prêt, consulte uniquement l’historique du client chez Lydia pour allouer instantanément une telle somme. Ce dernier n’a pas besoin de fournir d’informations supplémentaires pour y prétendre.

Aujourd’hui, c’est le seul établissement qui propose un crédit à la consommation instantané. Cela a évidemment un prix : 51,20€ pour 1000€ de crédit (5%). Le client peut toujours se rétracter sous 14 jours, mais il lui faudra quand même débourser 31,30€ de frais. Dans tous les cas, le crédit instantané est une nouvelle avancée pour la Banque Casino qui propose également celui disponible chez Cdiscount. Celui-ci prend quand même 24 heures à être approuvé.

Dans les banques plus traditionnelles et dans les banques en ligne, il faut compter jusqu’à 3 jours pour voir son dossier être accepté. Les montants proposés sont néanmoins beaucoup plus élevés, ce qui justifie que l’établissement bancaire mette plus de temps à analyser le dossier. A noter aussi que le taux d’intérêt est beaucoup plus faible que celui chez Lydia. Il faut cependant voir le crédit à la consommation de Lydia comme un moyen d’être dépanné immédiatement, à un moment où on en a vraiment besoin. Et c’est donc certes un peu plus cher, mais cela peut grandement faciliter le quotidien. Le client Lydia devra cependant valider son compte en envoyer des documents d’identification pour pouvoir en bénéficier.

Le crédit à la consommation sur internet se développe

Ces dernières années, plusieurs banques en ligne se sont lancées dans le crédit à la consommation. Le remplissage du dossier est beaucoup plus rapide et efficace que dans une banque traditionnelle, et le taux offerts sont bien plus compétitifs. Chez les ING Direct, Boursorama Banque, BforBank ou encore Hello bank!, l’internaute doit simplement remplir un formulaire pour obtenir ensuite immédiatement un accord de principe. Il devra ensuite attendre quelques heures (ou jours) pour qu’un conseiller valide définitivement sa demande et lui envoie l’argent sur son compte bancaire.

Au niveau des conditions, les crédits à la consommation des banques en ligne sont plus compétitifs que celui de Lydia. Certes, le déblocage des fonds est plus lent, mais le crédit est plus généreux. Pour prendre l’exemple de Hello bank!, le crédit à la consommation s’accompagne d’un TAEG de 0,99% pour des montants entre 5000€ et 75000€ remboursables sur une période entre 12 et 24 mois. Cette offre est l’une des plus compétitives du marché, mais elle est limitée dans le temps. Il ne reste plus que quelques jours en janvier pour pouvoir en bénéficier.

Visiter le site