Crystal Studies Hello bank! : assurance étudiant à l’étranger

Hello bank! attache de l’importance aux jeunes étudiants, et elle leur propose des conditions favorables pour y détenir un compte et obtenir des assurances spécifiques à leur âge : le compte courant est gratuit et sans condition pour les étudiants, et ils peuvent bénéficier de l’assurance Crystal Studies Hello bank! qui leur donne une assurance santé à l’étranger.

Hello bank! assure la mobilité des étudiants

De nos jours, les étudiants sont amenés à voyager régulièrement pour leurs études, pour des séjours linguistiques, des stages ou encore dans le cadre d’un échange au pair. L’assurance Crystal Studies de Hello bank! permet d’offrir une couverture santé dans tous les pays à l’étranger (et y compris lors des retours temporaires dans le pays de nationalité) moyennant un coût raisonnable. En plus de l’assurance, une équipe de support est disponible tous les jours de la semaine, et 24h/24. L’assurance Crystal Studies de Hello bank! est sous-traitée à l’assureur April.

Dans le cadre de son assurance Crystal Studies, Hello bank! a travaillé sur deux offres qui correspondent à deux profils différents. La première est la formule Mini, à partir de 31€ par mois, qui permet d’être couvert pour les frais de santé (100% des frais d’hospitalisation, de consultation de médecins, de pharmacie…) et pour tout besoin de rapatriement. Le client peut s’engager sur une période allant de 1 à 12 mois, qu’il peut renouveler au maximum 3 fois.

La seconde assurance, baptisée Complète, englobe en plus toute une partie qui concerne l’assistance juridique, la responsabilité civile ou encore les bagages. Elle est vendue 38€ par mois. Ici aussi, l’assurance peut être souscrite pour une période allant de 1 à 12 mois, renouvelable par 3 fois maximum.

Récapitulatif des deux assurances Crystal Studies Hello bank! :

Comment souscrire à l’assurance Crystal Studies ?

Pour souscrire à une assurance Crystal Studies chez Hello bank!, il faut respecter trois conditions : être client de Hello bank!, être âgé de moins de 41 ans au moment de la souscription au contrat, et détenir un statut d’étudiant. Si ces conditions sont respectées, il suffit alors de remplir le formulaire en ligne directement depuis son espace Hello bank!. L’attestation d’assurance est immédiatement envoyée dès lors que le client aura validé sa demande. Il faudra ensuite simplement envoyer les documents justificatifs pour finaliser la souscription. Pour toute question, le client peut appeler le support Hello bank!. En cas d’incident à l’étranger, il devra en revanche solliciter le support téléphonique d’April Assurance, qui sera indiqué sur son contrat.

Pour ceux qui n’auraient pas encore de compte courant chez Hello bank!, il y a actuellement une prime de 80 euros qui est offerte en guise de cadeau de bienvenue. Les étudiants n’ont pas à fournir de justificatif de revenu mensuel. Les autres devront quant à eux prouver qu’ils génèrent plus de 1.000 euros de revenus par mois afin d’obtenir un compte courant ainsi qu’une carte Visa Classic gratuite. Les clients qui justifieront d’un revenu supérieur à 1.800 euros recevront quant à eux une Visa Premier gratuite. Pour en savoir plus sur l’offre de Hello bank!, vous pouvez consulter notre comparatif de banques en ligne, ou visiter directement le site officiel de l’établissement ici :

