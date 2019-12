Engage 2025 : Orange Bank vise l’équilibre financier en 2023

Il y a quelques jours, Orange Bank a profité d’une conférence pour dévoiler son plan stratégique à 5 ans, Engage 2025. Le PDG Stéphane Richard est revenu sur les leviers de croissance du groupe, à l’instar du marché des télécoms en Afrique, ou encore de ses services financiers. Orange Bank s’inscrit parfaitement dans ce plan, et l’homme fort du groupe ambitionne d’atteindre l’équilibre financier en 2025.

500 000 clients à l’heure actuelle

Aujourd’hui, Orange Bank est loin d’être rentable, et il a connu deux années assez compliquées. Face à l’essor de la banque en ligne, la société a du passer à la vitesse supérieure en améliorant son expérience client et en développant sa gamme de produit. Dans son allocution, Stéphane Richard expliquait que la « grande majorité des clients » étaient recrutés dans les agences physiques du groupe télécom. A date, ce sont pas moins de 500 000 clients qui ont souscrit à la banque mobile, soit une nette progression par rapport aux 200 000 clients que comptait Orange Bank fin 2018.

Dans le plan Engage 2025, on apprend que Orange Bank devrait rapidement être déployés dans des pays où l’opérateur télécom est déjà présent. Au final, il espère ainsi attirer pas moins de 5 millions de clients à travers toute l’Europe d’ici à 2023. C’est à cette date que le groupe bancaire espère également atteindre la rentabilité. Pour le moment, la banque mobile est présente dans l’Hexagone et en Espagne, un marché qu’elle a attaqué avec un livret d’épargne très généreux.

Si Orange Bank connait un tel engouement depuis quelques mois, c’est aussi parce que le service Orange Cash a été fermé il y a quelques jours. Orange Bank est donc la suite logique de ce service. Avec un tel nombre de clients, la filiale bancaire du groupe Orange se positionne donc parmi les plus grands acteurs du marché français. Elle est encore loin des ogres Boursorama Banque, ING ou encore N26 – qui vient d’annoncer il y a quelques semaines avoir franchi le million de clients.

Un peu comme Hello bank! qui compte 3 millions de clients à travers l’Europe, Orange Bank a donc un objectif qui dépasse largement nos frontières. Le service se distingue ainsi des acteurs plus locaux comme BforBank ou Monabanq qui misent principalement sur le marché français pour atteindre la taille critique. Alors que la France compte pas moins de 18 banques mobiles selon une étude récente de KPMG, il faudra encore beaucoup d’investissement de la banque d’Orange Bank pour se déployer auprès du plus grand nombre.