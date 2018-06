Epargne financière programmée : que propose Hello bank! ?

Hello bank! est aujourd’hui la banque en ligne qui propose le plus large choix de produits bancaires. Sa gamme est largement similaire à celle d’une banque physique traditionnelle – en sachant que le coût dans la banque en ligne est globalement bien inférieur. Dans son offre, Hello bank! propose une solution d’épargne financière programmée qui permet de mettre en place des versements réguliers sur des supports liés aux marchés financiers. Cela permet de limiter le risque global. Explications.

Limiter son risque avec l’épargne financière programmée

La banque en ligne du groupe BNP Paribas propose à ses clients de l’épargne financière programmée. Il ne faut pas confondre cela avec le compte d’épargne financière pilotée de Boursorama Banque, qui lui, est un système de gestion de fonds géré par un gérant d’actif externe, Oddo BHF Asset Management. Chez Hello bank!, le client reste maître de ses investissements avec l’épargne financière programmée.

Cette solution permet au client de facilement mettre en place des virements à intervalles constants pour investir sur les marchés financiers tout en limitant le risque. L’épargne financière programmée permet ainsi de créer automatiquement de l’épargne investie, sans que le client ne s’en rende trop compte. De plus, en investissant de manière régulière, l’épargne devient moins sensible aux variations des marchés financiers : la fréquence des investissements permet de faire évoluer de manière dynamique le prix d’entrée sur les produits.

Hello bank! veut éduquer ses clients à épargner

Parmi les produits qui sont éligibles à l’épargne financière programmée, Hello bank! propose l’assurance-vie (et principalement les supports en unités de compte), le plan d’épargne en actions (PEA) ou encore le compte d’instruments financiers (CIF). Le principe reste le même pour tous ces produits d’investissement : le client définit le montant qu’il souhaite être versé sur ces produits, il définit l’intervalle d’investissement, ainsi que la répartition entre ces trois produits.

Pour le PEA et le CIF, il faudra contacter les conseillers clientèle Hello bank! afin d’activer cette fonctionnalité. Hello bank! est connue pour être l’une des plus réactives au niveau du support, avec des conseillers qui sont disponibles par téléphone, par chat, ou via les réseaux sociaux. L’épargne financière programmée sur l’assurance-vie peut directement être gérée depuis l’interface de gestion de ces produits dans l’établissement.

Pourquoi choisir Hello bank! ?

Il est vrai, Hello bank! est une banque en ligne particulièrement compétitive sur l’épargne et l’investissement. Parmi ses trophées, elle possède le livret d’épargne bancaire le plus compétitif du marché actuellement (1% pour le livret Hello+, alors que ses concurrentes se situent entre 0,1 et 0,3% brut annuel). Son compte courant est aussi très compétitif puisqu’il est gratuit pour tous les clients qui justifient d’un revenu mensuel supérieur à 1.000 euros.

Ils bénéficieront ainsi d’une première prime de 80€ pour l’ouverture du compte courant, et ensuite d’une carte bancaire gratuite. Selon le niveau de revenu mensuel, il s’agira soit d’une carte Visa Classic, soit d’une Visa Premier. En supplément, le client peut également prétendre à une carte Visa Infinite – que l’on retrouve très peu dans la banque en ligne (BforBank et Hello bank! sont les deux seules à offrir cette possibilité).

