Les Européens se tournent de plus en plus vers PayPal pour payer en ligne

Une récente étude réalisée par ING-Ipsos montre que les Européens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers PayPal plutôt que vers la carte bancaire lorsqu’il s’agit de payer en ligne. 32% d’entre eux utiliseraient ce type de solution de paiement pour effectuer leur achat à distance.

Cofondé il y a une vingtaine d’années par plusieurs acteurs du secteur de la technologie, PayPal s’impose comme une des références du domaine. Pour rappel, le service de paiement en ligne permet d’envoyer ou de recevoir de l’argent entre particuliers, mais aussi d’effectuer ses achats en ligne. De fait, la solution de paiement est en train de creuser l’écart avec l’utilisation de la carte bancaire lorsqu’il s’agit de payer en ligne. En effet, une étude réalisée par ING-Ipsos fin mars démontre que 32% des Européens ayant participé au sondage se sont servis de PayPal au cours du mois dernier. Si l’utilisation de la carte bleue dans cette même situation est de 42%, seuls 10% séparent désormais les deux moyens de paiement, une hypothèse qu’il était difficile d’imaginer il y a quelques années encore. En termes de pays, l’Allemagne est l’une des favorites, lorsqu’il s’agit de payer par le biais d’un portefeuille en ligne, avec un score de 48%. De la même façon, seuls 22% des consommateurs allemands utilisent leur carte. L’Italie fait encore mieux avec un résultat de 52%, là où 29% français se servent de PayPal, contre 59% pour la carte bancaire.

Un résultat qui n’est pas si difficile à saisir puisque la France fait partie des pays dont le moyen de paiement favori est la carte bancaire, et de loin. Concernant les dépenses dans les enseignes physiques, elles sont majoritairement effectuées par carte en Europe. Au court des sept derniers jours précédant le sondage, 60% des Européens ont eu recours à la carte, contre 32% d’espèces et 8% des deux moyens de paiements.

PayPal repense son application pour séduire de nouveaux utilisateurs

Outre cet aspect positif pour la solution de paiement, PayPal a récemment annoncé qu’il repensait son application afin que celle-ci soit plus simple d’utilisation et plus personnalisée. Pour se faire, l’entreprise a mis en avant les notifications des autres utilisateurs qui demandent ou qui envoient de l’argent. De la même façon, il est beaucoup plus simple de faire des virements à ses amis puisque les principaux boutons ont été placés au centre de l’écran. La mise à jour devrait être effective dans les jours à venir.