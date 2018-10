Fortuneo : 150€ de prime pour l’assurance-vie jusqu’au 31 octobre

La rentrée est souvent l’occasion de prendre de bonnes résolutions – comme par exemple souscrire à une assurance-vie. En l’occurrence, la banque en ligne Fortuneo offre une belle récompense jusqu’au 31 octobre 2018 pour toute souscription à un nouveau contrat chez elle. Ce sont 150 euros qui sont offerts à tous les nouveaux clients sous condition qu’ils vérifient les règles définies.

Fortuneo est l’une des références de l’assurance-vie

Grâce à son partenariat avec l’assureur Suravenir, la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa propose l’un des tous meilleurs contrats d’assurance-vie du marché. Son fonds en euros, à capital garanti, Suravenir Opportunités, a offert le meilleur rendement parmi les banques en ligne en 2016 (3,10% net), et le deuxième meilleur en 2017 (2,80% net).

Pour ceux qui veulent placer leur argent à long terme et bénéficier d’un rendement bien plus généreux que celui d’un Livret A, l’assurance-vie semble être une bonne alternative. Elle est d’autant plus pertinente chez Fortuneo que la banque récompense ses nouveaux clients par une prime de bienvenue. Selon le montant initial investi, la rémunération n’est pas la même :

150 euros sont offerts pour les nouveaux clients Fortuneo Vie s’ils déposent un minimum de 5.000 euros avec 30% sur des fonds en unité de compte

100 euros sont offerts pour les nouveaux clients Fortuneo Vie s’ils déposent un minimum de 3.000 euros avec 30% sur des fonds en unité de compte

30% à placer sur des supports en UC

Les fonds en unité de compte se distinguent des fonds en euros dans la mesure où leur capital n’est pas garanti. En revanche, ils peuvent offrir des rendements plus élevés que les fonds en euros. Les fonds en unité de compte sont beaucoup plus tributaires de la performance du marché des actions traditionnel, il y a donc un risque si le marché baisse. Les fonds en euros tirent leur performance des obligations, ce qui limite actuellement la performance.

En plus de cette prime que l’on peut décrocher sur l’assurance-vie Fortuneo, il est aussi possible de toucher une seconde prime si l’on ouvre un compte courant dans l’établissement. Actuellement, c’est 80 euros de bonus qui est offert pour toute souscription à un compte courant. Pour rappel, les clients qui justifient d’un minimum de 1.200 euros de revenus par mois recevront un compte courant et une carte bancaire gratuite. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cet établissement directement en allant sur leur site internet, ou en consultant notre avis Fortuneo.

