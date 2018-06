Fortuneo offre jusqu’à 150€ de bonus pour son assurance-vie

Fortuneo et BforBank se battent pour la première marché de l’assurance-vie en ligne. La banque en ligne verte offre entre le 1er juin et le 31 août 2018 une prime qui va jusqu’à 150 euros pour toute adhésion à un contrat d’assurance-vie Fortuneo. Le bonus varie selon le montant qui sera investi initialement sur ce contrat.

Une prime jusqu’à 150€ selon le montant investi

Fortuneo Vie s’est imposé au fil des années comme l’une des meilleures assurances-vie en ligne. La banque s’est associée avec l’assureur Suravenir (qui appartient à la même maison mère, le Crédit Mutuel Arkéa) pour proposer divers supports très compétitifs. Que ce soit son fonds phare en euros à capital garanti Suarvenir Opportunités (qui a rémunéré 2,80% brut en 2017) ou ses différents supports en unités de compte, Fortuneo offre parmi les meilleurs rendements du marché.

Pendant les trois mois de l’été, Fortuneo en profite également pour soutenir son activité en offrant à tous les nouveaux adhérents une prime à l’ouverture. Celle-ci varie entre 50 et 150 euros, selon le montant qui a été investi au départ. Si le client apporte 5.000 euros dont une proportion de 30% sur des supports en unités de compte, il touchera une prime de 150 euros. S’il apporte 3.000 euros, il touchera une prime de 100 euros, et s’il apporte 1.000 euros, il touchera une prime de 50 euros. Dans tous les cas, il faudra en placer un minimum de 30% sur des supports à capital non garanti pour obtenir l’une des primes. Cela dit, compte tenu des taux actuels, la plupart des assureurs demandent à leurs clients d’investir un minimum sur les supports en unités de compte afin d’aller chercher un rendement plus intéressant. Au total, ce sont pas moins de 190 supports en unités de compte qui sont disponibles à la sélection sur le contrat Fortuneo Vie.

Fortuneo offre de la gestion sous mandat

Chez Fortuneo, deux types de gestion sont proposées : le client peut gérer soit lui même son argent en l’investissant sur les différents fonds proposés (gestion libre), soit il peut mandater un établissement tiers pour gérer son capital (gestion sous mandat). La gestion libre est accessible dès 100 euros d’investissement, tandis qu’il faudra investir un minimum de 1.000 euros pour le mandat de gestion. En ce qui concerne ce dernier, le client devra au préalable choisir parmi l’un des trois profils qui lui est proposé (modéré, équilibré ou dynamique) selon son niveau de risque et son attrait pour le rendement. Fortuneo a sélectionné trois partenaires pour gérer chaque profil : Federal Finance Gestion, DNCA Investments et Allianz Global Investors.

Au delà de son assurance-vie, Fortuneo est également très compétitive sur de nombreux autres produits bancaires. Cela inclut évidemment son offre autour du compte courant, qui, associé à une carte bancaire, est offert gratuitement pour tous les clients qui justifient d’un revenu mensuel supérieur à 1.200 euros. La banque en ligne offre également un livret d’épargne avec un taux préférentiel sur les premiers mois suivant l’ouverture, ainsi qu’un excellent crédit immobilier. En revanche, elle ne touche pas encore au crédit à la consommation.

Pour en découvrir davantage sur l’assurance vie Fortuneo, c’est ici :

