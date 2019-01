Fortuneo signe une campagne TV qui met le client à l’honneur

Chaque client Fortuneo est un ambassadeur de la banque en ligne. C’est à travers cette idée qu’est née la campagne publicitaire mise au point par la nouvelle agence de communication Rosbeef! pour l’établissement sur internet. On la retrouve depuis le 26 décembre sur internet et à la TV (notamment sur TF1 après le journal de 20h).

Fortuneo, une banque en ligne innovante

Fortuneo est une banque innovante, et ses nombreux efforts dans les dernières années le prouve largement. Dans la nouvelle vidéo que le groupe publie aujourd’hui, la banque explique dans le communiquer vouloir « se positionner comme la banque de ceux qui vont plus loin ou plus vite et qui accompagne ses clients dans leurs ambitions en leur offrant des experts et des services pour chacun de leur besoin ». Grâce à un compte courant en ligne, les économies, c’est maintenant.

Il faut dire que les avantages à ouvrir un compte chez Fortuneo sont nombreux, et il suffit de voir cette campagne TV pour le comprendre : les clients bénéficient tout d’abord d’une prime de 80 euros pour l’ouverture d’un compte courant classique. Celui-ci est gratuit pour tous les clients qui justifient d’un revenu mensuel de 1200 euros.

Les avantages de l’établissement

La carte bancaire, qui varie de la Mastercard à la Mastercard World Elite en passant par la Gold est aussi offerte. Là où Fortuneo se distingue, c’est que l’établissement offre le support avec Apple Pay, Garmin Pay et Fitbit Pay. C’est d’ailleurs la première banque a avoir été équipée de tous ces systèmes de paiements mobiles en France.

En plus du compte courant, Fortuneo se distingue vraiment sur son assurance-vie. Elle propose des fonds en unités de compte ainsi que des fonds à capital garanti (fonds en euros). Parmi ces derniers, le fonds Suravenir Opportunités se positionne chaque année depuis plusieurs années dans le Top 2 des meilleures performances sur internet – et dans l’assurance de manière plus générale.

Evidemment, si Fortuneo possède une telle expertise, c’est aussi grâce à sa maison mère Arkéa qui lui a transmis son savoir-faire pour bien traiter les clients. En 2018, la banque en ligne a été élue comme la Banque la moins chère pour les profils « employé », « commerçant » et « chef d’entreprise » d’une étude menée par le magazine Capital. Elle se félicite d’avoir 91% de ses clients qui la recommandent à leur entourage, sur les 670 000 clients qu’elle compte à travers toute l’Europe. Depuis sa création en 2000, elle a cumulé pas moins de 22,5 milliards d’euros d’encours.

Très clairement, Fortuneo est un établissement en ligne qui se positionne de manière solide sur le marché. Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif des meilleures banques en ligne, la banque du groupe Arkéa possède une offre très complète à tous les niveaux : sur la bourse avec une offre parmi les plus compétitives, sur l’épargne ou encore sur l’utilisation classique d’un compte courant et d’une carte bancaire. Au niveau du service client, il a été récompensé plusieurs fois pour sa qualité et sa réactivité.

