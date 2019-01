Hello bank! : une carte bancaire débit immédiat ou différé est offerte

Hello bank! est la banque en ligne du groupe BNP Paribas. Depuis 2013, elle propose ses services sur internet à travers toute l’Europe et compte désormais plus de 3 millions de clients. Tout client de l’établissement bénéficie d’une carte bancaire à débit immédiat ou différé sans aucun frais. Cela concerne les cartes Visa Classic, Premier et Infinite.

Une carte bancaire offerte chez Hello bank!

Quand on ouvre un compte courant chez Hello bank!, la première chose que l’on reçoit est une prime de bienvenue de 80€. Ensuite, le client se voit également offrir une carte bancaire sans frais qui dépendra du niveau de revenus qu’il peut justifier. Il faut savoir que pour bénéficier du compte courant et de la carte bancaire chez Hello bank!, il faut justifier de 1200€ par mois au minimum (ou alternativement, il faut déposer 5000€ d’épargne).

Par défaut, avec le minimum de justification, le client recevra alors une carte Visa Classic. Dès lors qu’il est en mesure de justifier de 1800€ de revenus mensuels, il pourra alors recevoir gratuitement une Visa Premier. C’est également ce niveau de revenu qu’il faut prouver chez un Boursorama Banque ou un BforBank pour obtenir cette même carte bancaire premium sans frais.

La Visa Premier à débit différé

Que ce soit pour la Visa Classic, la Visa Premier ou la Visa Infinite, c’est le client qui choisit au départ s’il souhaite un débit immédiat ou un débit différé. Pour rappel, le débit immédiat débitera le compte bancaire du client dès lors qu’il aura effectué une transaction. Le débit différé enregistre les transactions et elles seront toutes débitées au même moment une fois par mois (en fin de mois).

Ce service de carte bancaire à débit différé permet ainsi de surveiller son épargne à distance sans prendre le risque de passer dans le rouge et se voir facturer des agios. Heureusement, Hello bank! est une banque en ligne qui ne prélève pas de commission d’intervention lors de découverts comme c’est le cas dans les banques en ligne traditionnelles. Quant à la carte bancaire à débit immédiat de Hello bank!, elle est pratique parce qu’elle permet de suivre en temps réel l’état de son compte bancaire, sans avoir à se soucier du prélèvement mensuel lié à un débit différé.

Que ce soit la carte bancaire à débit immédiat ou différé, les deux solutions proposées par Hello bank! sont intéressantes – et elles conviendront à des profils différents. Pour ce qui est de la carte Visa Infinite, le principe est exactement le même. En revanche, il faut savoir que Hello bank! facture 240€ par an la cotisation à cette carte premium – que seule BforBank propose également (200€ par an). Les banques traditionnelles la proposent aussi à leur clientèle, mais la cotisation annuelle s’élève à un montant entre 300 et 500€ selon l’établissement.

Au delà des cartes bancaires, Hello bank! se distingue parmi les banques en ligne comme celle qui propose le plus large choix des produits bancaires. On retrouve tous ceux que l’on pourrait avoir dans une banque traditionnelle. Cela va du compte courant à la carte bancaire en passant par tous types de crédits, les assurances, les assurances-vies ou encore la bourse. Pour tout découvrir sur l’établissement, voici notre avis Hello bank!, ou voici un lien direct vers leur site :

Visiter le site