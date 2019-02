Hello bank! dépasse les 400 000 clients actifs en France en 2018

Après Société Générale, c’est au tour du groupe BNP Paribas de dévoiler ses résultats financiers annuels pour 2018. Le groupe bancaire a partagé des informations sur toutes ses activités, et notamment sa banque en ligne Hello bank!. Celle-ci compte pas moins de 400 000 clients en France à la fin de l’année 2018. Ce chiffre est prometteur quand on sait qu’elle n’a été créée qu’en 2013.

Hello bank! arrive sur le podium français

Alors que les banques en ligne comme Boursorama Banque ou ING ont été créées dans les années 1990, il aura fallu attendre 2013 pour voir Hello bank! naître dans la galaxie BNP Paribas. Cette banque en ligne connait aujourd’hui un vif succès en France comme à l’international puisqu’elle compte pas moins de 3 millions de clients à travers l’Europe. Selon le dernier communiqué de BNP Paribas, Hello bank! a également franchi en 2018 le cap des 400 000 clients.

Avec cette performance, Hello bank! se positionne aujourd’hui comme la troisième banque en ligne française, et elle dépasse ainsi ses rivales BforBank ou Monabanq qui ont été fondées plus de 5 ans avant elle. Si Hello bank! connait aujourd’hui un succès aussi tonitruant, c’est parce que la banque en ligne est parvenue à créer un modèle unique qui plait au grand public. En l’occurrence, les clients bénéficient par défaut d’un compte courant et d’une carte bancaire gratuite, ce qui implique qu’ils n’auront rien à débourser pour une activité bancaire classique.

Au delà de cette offre de base, Hello bank! propose également tous les produits bancaires classiques que l’on retrouve chez BNP Paribas – ou toute autre banque de détail traditionnelle. Autrement dit, la banque en ligne offre une solution complète qui va de l’épargne à l’assurance en passant par les crédits, la bourse ou encore la prévoyance.

La banque en ligne possède un argument choc

Mais là où Hello bank! se distingue vraiment de ses concurrentes en ligne, c’est qu’elle laisse la possibilité à ses clients d’accéder aux agences physiques du groupe BNP Paribas en cas de problème. Les clients conservent ainsi une relation « physique » que l’on ne voit pas dans les autres établissements en ligne. Boursorama Banque par exemple, bien que filiale de Société Générale, ne permet pas d’avoir une assistance de la sorte, et il faut donc obligatoirement passer par un support dématérialisé pour contacter un gestionnaire de compte. Ainsi, les clients Hello bank! n’ont pas à avoir peur de passer d’une banque de réseau classique avec des conseillers vers une relation entièrement en ligne.

De manière plus générale, le groupe BNP Paribas a parfaitement compris les nouveaux usages mobiles de ses clients. Fin 2018, il se félicitait d’avoir plus de 8 millions de « clients digitaux » dans sa banque de détail. Parmi eux, il faut compter les 3 millions de clients Hello bank! à travers l’Europe (Hello bank! avait d’ailleurs été imaginé à l’origine comme une banque uniquement sur mobile), ainsi que ses 1,1 million de clients de Nickel, le compte bancaire disponible chez les buralistes que le groupe a acquis en 2017. Avec ces performances, BNP Paribas se positionne comme la première banque en France en terme de fonctionnalités sur mobiles (classement D-Rating).

