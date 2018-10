Hello bank! intègre un agrégateur de comptes bancaires

Avec l’entrée en vigueur de la directive européenne DSP II, agréger les comptes bancaires est devenu beaucoup plus simple. Désormais, quasiment toutes les banques en ligne proposent à leurs clients d’agréger des comptes bancaires externes sur leur interface – leur facilitant ainsi la gestion de comptes. Hello bank! a introduit cette fonctionnalité dans sa dernière mise à jour.

Hello bank! a déployé une mise à jour de l’espace personnel

La banque en ligne Hello bank! a fait un important rafraichissement de son espace personnel. Les clients peuvent découvrir une interface beaucoup plus intuitive qui s’adapte au format de l’écran. Parmi les autres nouveautés qui sont dévoilées dans une courte vidéo de la banque, on découvre qu’elle propose désormais un agrégateur de comptes bancaires externes.

Cette fonctionnalité est de plus en plus sollicitée par les clients, et elle est devenue quasiment la norme dans les établissements bancaires. Ils viennent ainsi directement entrer en concurrence avec des agrégateurs de comptes indépendants historiques tels que Bankin’ ou Linxo.

C’est en partenariat avec la société Budget Insight que Hello bank! (et sa maison mère BNP Paribas) ont mis en place ce système qui permet de voir sur une seule interface tous les comptes bancaires que l’on détient. Cet agrégateur permet de récupérer les soldes bancaires de quasiment toutes les banques à travers la France, ce qui permet de faciliter la gestion de ses comptes. Le client Hello bank! peut ainsi visualiser depuis son espace personnel l’état des comptes qu’il possède dans d’autres établissements.

Ci-dessous, la vidéo sur les nouvelles fonctionnalités de Hello bank! :

Co-construire son offre avec les clients

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans la démarche de la banque en ligne qui est d’offrir un service « simple, intuitif et efficace ». C’est aujourd’hui la seule à véritablement « co-construire » son offre avec ses clients grâce aux journées dans la Hello Factory qui facilite les rencontres entre les clients et le groupe. C’est de ces réunions que sont nées ces nouvelles fonctionnalités.

En plus d’écouter ses clients, elle est également très généreuse avec eux : tous les nouveaux clients recevront une prime de 80 euros pour l’ouverture d’un compte courant. En plus de cela, ils peuvent bénéficier actuellement d’un taux très préférentiel sur le crédit à la consommation à partir de 0,99% TAEG fixe. Vous pouvez en apprendre davantage dans notre avis Hello bank! ou directement en allant sur le site officiel de l’établissement :

