Hello bank! introduit le virement SEPA instantané gratuit

Alors qu’on en parle depuis plusieurs années maintenant, le virement SEPA instantané est désormais disponible. Les clients qui bénéficient de cette solution pourront ainsi déclencher des virements qui seront crédités au bénéficiaire en moins de 10 secondes. Hello bank! est l’une des premières banques en ligne à proposer cette solution à ses clients.

La banque en ligne Hello bank! en précurseur

Comme son nom l’indique, le virement SEPA instantané est un virement qui peut être géré en moins de 10 secondes. Cette solution a longtemps été discutée au niveau européen, et elle est désormais disponibles pour les banques. Ces derniers n’ont pas encore toutes adoptées cette technologie qui permet aux clients d’éviter d’avoir à attendre parfois plusieurs jours pour voir leur argent être transféré. Comment est-ce que cela se matérialise concrètement pour un client, comme ceux chez Hello bank! ?

Pour pouvoir faire un virement SEPA instantané, il faut que la banque émettrice comme la banque réceptrices aient intégré cette solution en interne. Autrement dit, si un client de Hello bank! veut faire un virement SEPA instantané vers un bénéficiaire dont la banque ne supporte pas encore ce système, cela ne sera pas possible. Si toutes les banques européennes ne sont pas encore toutes équipées du virement instantané, cela devrait devenir la norme dans les prochaines années.

Les limites du virement SEPA instantané

Comme nous le disions plus haut, le virement SEPA instantané ne fonctionne que entre deux établissements bancaires qui ont adopté la technologie, et qui sont aussi situés dans l’espace SEPA. Au niveau de la limite des transactions, il faut savoir que ce virement instantané est limité à 15 000 euros par opération. Comme les virements standards, le virement SEPA instantané est disponible en continu pour les clients.

Dans la banque en ligne Hello bank! par exemple, le virement instantané a été déployé en deux étapes : en décembre dernier, les clients de l’établissement ont été en mesure de réceptionner des virements SEPA instantanés. Au courant de ce semestre, ils seront ensuite capables d’initier de telles opérations, sans aucun frais. Le bénéficiaire du virement devra, encore une fois, être dans un établissement qui supporte ce type de mouvement. Pour un client Hello bank! qui bénéficie d’un virement SEPA instantané, il voit son compte directement crédité par le montant qui lui a été viré. Il peut alors l’utiliser comme bon lui semble, sans aucune limite.

Ces dernières années, la banque en ligne Hello bank!, filiale du groupe BNP Paribas, s’est distinguée d’un point de vue innovation. Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif de banques en ligne, cet établissement fait partie des tous meilleurs sur le marché français. En ce moment, il offre même une prime de 80€ en guise de cadeau de bienvenue pour les nouveaux clients. Si vous voulez en savoir plus sur le virement SEPA instantané, il faudra aller sur le FAQ de Hello bank! pour découvrir toutes les spécificités de ce nouveau type d’opération.

