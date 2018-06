Hello bank! offre une assurance chiens chats complète

Hello bank! a mis au point une offre d’assurance spéciale pour les chiens et les chats afin d’offrir un gamme complète de produits bancaires à sa clientèle. C’est aujourd’hui la banque en ligne qui offre le plus large choix de produits, et l’assurance chiens chats en fait partie. Deux formules sont disponibles et permettent d’obtenir plus ou moins d’assistance et de garanties sur ses animaux de compagnie.

Jusqu’à 90% des frais médicaux remboursés

L’assurance chiens chats de Hello bank! permet de fournir des soins médicaux à son animal de compagnie en cas de problème de santé : accidents, maladies et chirurgies sont toutes prises en charge par cette couverture. Ainsi, les frais de vétérinaires, les médicaments, les transports animaliers ou encore les frais d’analyse en laboratoire sont toutes remboursées selon le niveau défini dans les formules disponibles.

Cette assurance chiens chats vient ainsi compléter la gamme d’assurances qu’offre déjà la banque en ligne via l’enseigne BNP Paribas (qui est également sa maison mère). Hello bank! s’est associé avec la mutuelle pour chiens et chats Vetassur pour offrir ce service complémentaire, qui la distingue véritablement des autres banques en ligne qui ne proposent pas de tel produit. Pour faciliter la souscription d’un tel produit, Hello bank! a mis au point une offre simple, qui se décompose en deux formules :

La formule « Essentielle » permet d’obtenir 50% de remboursement sur les frais engagés pour les animaux de compagnie, dans une limite de 1.200 euros par an. Elle n’inclut en revanche pas de frais de prévention. Pour un chat, il faut compter 14,90 euros par mois, et pour un chien 21,90 euros par mois.

La formule « Premium » permet d’obtenir 90% de remboursement sur les frais engagés pour les animaux de compagnie, dans la limite de 2.000 euros par an. Elle inclut également des frais de prévention à hauteur de 50 euros par an (pour des vaccins etc.), ainsi qu’une franchise à 50 euros par an. Autrement dit, les 50 premiers euros dépensés seront à la charge du propriétaire. Il faut compter 31,35 euros par mois pour un chat, et 47,55 euros par mois pour un chien.

Assurance chiens chats Hello bank! à partir de 14,90€ / mois

L’assurance chiens chats de Hello bank! inclut également les déplacements puisque les animaux de compagnie sont assurés en cas de problème à l’étranger pour des séjours de moins de 3 mois. A noter que le chien ou le chat assuré devra obligatoirement avoir entre 3 mois et 8 ans pour pouvoir être assuré par Hello bank!. La banque en ligne applique également des délais de carence pour certifier de la bonne santé de l’animaux de compagnie au moment de la souscription du contrat. En l’occurrence, il faut que le contrat ait été souscrit au moins 48 heures avant un accident, 45 jours avant une maladie, et 6 mois avant une chirurgie liée à une maladie.

La souscription à l’assurance chiens chats de Hello bank! se fait directement en ligne, depuis un formulaire dédié. Un conseiller Hello bank! recontactera dans les deux jours le prospect pour lui détailler le fonctionnement ainsi que les différentes formules disponibles. Si vous voulez en savoir plus sur l’assurance chiens chats de Hello bank!, rendez-vous directement sur le site officiel de l’établissement en utilisant le lien ci-dessous :

