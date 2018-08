Hello bank! passe le cap des 3 millions de clients en Europe

Hello bank! vient d’enregistrer un très beau deuxième trimestre 2018 avec une croissance de sa base clients de 9% à travers l’Europe. Selon les chiffres communiqués lors du rapport trimestriel de sa maison mère, BNP Paribas, Hello bank! a affirmé avoir enregistré 75.000 nouveaux clients sur le T2/2018.

Le groupe BNP Paribas met beaucoup l’accent sur le développement de son service digital. Dans celui-ci, on retrouve non seulement Hello bank! mais également le Compte Nickel qui a été racheté il y a un peu plus d’une année. Sur le deuxième trimestre de l’année, Hello bank! est parvenu à conquérir 75.000 nouveaux clients à travers l’Europe. Il s’agit-là d’une très belle performance quand on sait que certains établissements en ligne ont mis plusieurs années pour attirer une clientèle quasiment tout aussi nombreuse.

Hello bank! compte 350.000 clients en France

Aujourd’hui, il en compte plus de 350.000 en France, et plus de 3 millions à travers le continent. Parmi les autres marchés sur lesquels Hello bank! est présent, on retrouve l’Italie, la Belgique, l’Allemagne et l’Autriche. La banque en ligne du groupe BNP Paribas est la plus jeune des banques en ligne françaises puisqu’elle a été fondée en 2013. Pour autant, son offre est largement à la hauteur (voire bien meilleure) que celle des autres banques sur internet

Le marché français ne représente certes que 10% de la base clients de Hello bank!. Le groupe BNP Paribas a mis en avant un plan digital agressif pour les années à venir et compte rattraper son retard. Quand on voit la croissance du Compte Nickel, qui enregistre pendant le T2/2018 une croissance de 85.000 nouveaux clients, on peut imaginer que BNP Paribas va continuer de pousser ses deux pépites comme il l’a fait dans les deux derniers trimestres.

Les atouts de Hello bank!

Si aujourd’hui Hello bank! enregistre une telle croissance, c’est parce que l’établissement possède une offre très complète qui va du compte courant aux solutions d’épargne et d’investissement en passant par les crédits immobilier et consommation, et les assurances. Grâce au soutien de sa maison-mère, la banque en ligne Hello bank! est parvenue à rapidement grignoter des parts de marché pour s’imposer comme un acteur de référence. Boursorama Banque et ING Direct, qui ont plus de 10 ans de plus que cette dernière, restent pour l’heure devant au niveau du nombre de clients.

En plus d’avoir une offre complète et compétitive, la banque en ligne en profite également pour verser une prime de bienvenue à tous ses nouveaux clients. Actuellement, ce bonus en numéraire s’élève à 50 euros pour toute nouvelle souscription. Vous pouvez découvrir davantage sur l’offre Hello bank! directement sur le site officiel de cette dernière :

