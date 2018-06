Hello bank! rajoute 110.000 clients en Europe au T1/2018

A chaque trimestre, le groupe BNP Paribas fait un rapport à ses actionnaires afin de leur refléter l’évolution de la situation du groupe. Hello bank!, qui n’est autre qu’une filiale du géant bancaire français, est donc représentée à chaque fois. On apprend qu’au T1/2018, la banque en ligne a enregistré 110.000 nouveaux clients sur ses marchés « domestiques », soit une croissance de 15% par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Hello bank! passe le seuil des 3 millions de clients

Hello bank! est certes la plus jeune des banques en ligne en France (elle a été créée en 2013, pendant que Boursorama Banque a été fondée en 1995…), elle n’a pas attendu pour se faire une place parmi l’élite. A la fin de l’année 2017, le groupe BNP Paribas annonçait qu’elle cumulait 350.000 clients dans l’Hexagone, et 2,9 millions de clients à travers l’Europe. En rajoutant 110.000 nouveaux clients sur ses 4 marchés domestiques (France, Italie, Belgique et Luxembourg), Hello bank! dépasse ainsi les 3 millions de clients au T1/2018.

Il faut dire que Hello bank! a vraiment réussi à construire une offre compétitive, grâce aussi à toute l’expérience et le savoir-faire de sa maison mère. En alliant un modèle hybride entre la banque en ligne et la banque physique traditionnelle, Hello bank! est parvenue à séduire une population qui jusqu’à présent était trop réticente à tout migrer sur internet. En tant que client Hello bank!, on a toujours la possibilité d’aller dans le réseau d’agences BNP Paribas pour y déposer son argent, et réaliser les opérations bancaires de base.

Au delà de cette spécificité que l’on ne retrouve nulle part chez les concurrentes en ligne, Hello bank! a également mis au point une gamme de produits bancaires qui est parmi les plus complètes sur internet, et qui est similaire à celle que l’on pourrait retrouver dans une banque traditionnelle. Son offre va du compte courant aux crédits (immobilier et consommation) en passant par des produits d’épargne, d’assurance et de bourse. Toute souscription à un compte courant, lui-même gratuit pour ceux qui sauront justifier d’un revenu mensuel de 1.000 euros, est récompensé par une prime de bienvenue à hauteur de 80 euros.

Le groupe BNP Paribas mise sur sa digitalisation

Si évidemment Hello bank! est l’une des grandes fiertés du groupe BNP Paribas, c’est parce que celle-ci a été créée en interne, et qu’elle connaît aujourd’hui un succès retentissant à travers l’Europe. En parallèle de cette offre bancaire, le groupe fait également co-exister son Agence en ligne (voir notre avis BNP Paribas à ce sujet) qui permet de rester client BNP Paribas tout en bénéficiant de davantage d’indépendance grâce à une interface web. Au niveau des tarifs, Hello bank! est beaucoup plus compétitive puisqu’elle est entièrement gratuite, alors que l’Agence en ligne de BNP Paribas est facturée comme une banque traditionnelle.

L’autre grande fierté du groupe en matière de digitalisation est aujourd’hui le Compte Nickel, qui a été racheté au courant de l’année 2017. Celui-ci compte aujourd’hui plus de 934.000 clients actifs, et pourrait bien dépasser le million encore cette année. Selon les chiffres communiqués dans le rapport trimestriel du groupe BNP Paribas, ce sont 80.000 nouveaux clients qui ont été séduits par l’offre au T1/2018.

Pour rappel, le Compte Nickel est une sorte de compte bancaire « sans banque » puisque celui-ci se gère depuis chez un buraliste. Une carte bancaire non nominative est fournie moyennant une cotisation de 20 euros par an. Depuis le mois de mai, les clients peuvent souscrire à la carte Nickel Chrome, une version plus haut de gamme, moyennant un supplément de 30 euros par an. Les premiers chiffres annoncés par la direction quant à l’intérêt pour cette nouvelle carte bancaire personnalisable et nominative sont très prometteurs.

