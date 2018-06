Hello bank! s’engage pour les associations avec Simplidons

BNP Paribas a introduit le service Simplidons en 2009, avant de l’étendre à sa filiale en ligne Hello bank! dès son lancement en 2013. Les clients Hello bank! peuvent ainsi facilement donner de l’argent chaque mois à l’une des 8 associations sélectionnées par la banque en ligne. Cette générosité n’est autre qu’un don, et permet ainsi d’obtenir les avantages fiscaux traditionnels.

Avec Simplidons, Hello bank! simplifie le don

Le service Simplidons proposé par Hello bank! s’inscrit dans une démarche responsable de la banque et de ses clients. Ces derniers peuvent décider de donner chaque mois les centimes du solde de leur compte bancaire (et rajouter ensuite un montant entre 1 et 50 euros) qu’ils donneront automatiquement à l’une des associations proposées sur la plateforme. Ce système d’arrondi solidaire permet ainsi de soutenir des associations d’intérêt général ainsi que des associations d’aide à personnes en difficulté. En l’occurrence, les associations soutenues par BNP Paribas et Hello bank! sont les suivantes :

Action contre la Faim

Croix Rouge Française

Fondation de France

Handicap International

Institut Pasteur

Ligue Nationale contre le Cancer

Sidaction

Comme son nom l’indique, le service Simplidons que l’on retrouve sur Hello bank! se veut très simple, et surtout flexible. Les clients peuvent choisir le montant qu’ils souhaitent donner tous les mois (en plus des centimes du solde), la date à laquelle sera réalisé le virement chaque mois, et le seuil à partir duquel les virements sont déclenchés. Ils peuvent par exemple choisir déclencher un virement uniquement si leur solde est supérieur à un certain niveau.

Evidemment, cet acte de générosité bénéficie d’avantages fiscaux puisqu’il s’agit d’un don fléché. Pour les organismes dits d’intérêt général, cela donne le droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour les organismes d’aide aux personnes en difficulté, cela donne le droit à une réduction de 75% du montant du don, dans la limite de 521 euros. Une fois que les dons ont été faits via le service Simplidons sur Hello bank!, le client recevra alors un reçu fiscal qu’il devra joindre à sa déclaration de revenus de l’année suivante.

Hello bank! s’engage pour le développement

Hello bank! est la seule banque en ligne a véritablement mettre l’accent sur le développement durable, et cela mérite d’être souligné. Au delà de ce système Simplidons qui permet de réaliser des dons de manière simplifiée depuis son espace bancaire personnel, Hello bank! soutient également les jeunes entreprises françaises grâce à son partenariat avec la plateforme de financement participatif Credit.fr. Depuis leur espace bancaire, les clients peuvent directement choisir de financer des projets sur Credit.fr (entre 50 et 2.000 euros par projet) sous forme de prêt en toute simplicité, et sans frais.

A noter que tous les clients Hello bank! bénéficieront d’une prime de 60 euros pour toute ouverture de compte sur Credit.fr (suivie d’un prêt de 60 euros). Actuellement, toute ouverture de compte bancaire chez Hello bank! permet d’obtenir une prime de bienvenue de 80 euros, ce qui fait de Hello bank! aussi l’une des plus généreuses banques en ligne du marché. Vous pouvez retrouver toute l’offre de l’établissement directement en allant sur son site officiel l

