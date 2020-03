ING : 160€ de prime pour toute première ouverture de compte

En ce début d’année 2020, ING multiplie les raisons de vouloir y ouvrir un compte. Jusqu’au 3 mars, la banque en ligne gonfle sa prime de bienvenue à 160€, contre 80€ en temps normal. Elle fait ainsi deux fois mieux que ses rivales sur ce critère. A cela, elle propose une gamme de produits complète, qui permet facilement d’en faire un compte bancaire principal.

Comment obtenir 160€ de bonus chez ING ?

ING n’en finit plus avec les surprises depuis le début de l’année. En offrant une prime de 160€ pour toute première ouverture de compte courant, la banque en ligne réaffirme sa solide deuxième position sur le marché français. Avec ce bonus généreux, elle devrait engranger encore quelques milliers de clients, séduits par les efforts de l’établissement.

Pour obtenir les 160€ de prime, il faudra respecter plusieurs conditions. La première chose à savoir est qu’il faut être majeur et résident français pour détenir un compte chez ING. Ensuite, il faut savoir que l’offre ING se décompose en deux formules. D’une part, la version « ING Essentielle » permet d’avoir une carte bancaire de type Mastercard classique avec un accès au compte courant, des plafonds limités et aucun découvert autorisé. L’avantage de cette dernière est qu’elle est gratuite et sans condition de revenus. En optant pour cette formule, la prime à l’activation du compte sera de 80€ seulement.

Pour ceux qui veulent obtenir la prime complète de 160€, il faudra opter pour la formule « ING Intégrale ». Celle-ci est accessible à tous ceux qui domicilieront 1 200€ de revenus tous les mois dans la banque (ou ceux qui verseront une cotisation de 5€ par mois). Elle est nettement plus flexible et haut de gamme puisqu’elle s’accompagne de la carte Mastercard Gold. A cela, les découverts sont autorisés, et les plafonds relevés.

C’est donc avec cette formule ING Intégrale que le client pourra décrocher la prime de 160€. Il devra obligatoirement verser 1 200€ sur les mois de mars et avril pour que sa prime soit définitivement accordée. Celle-ci lui sera alors créditée sur son compte courant ING au plus tard le 20 mai 2020. En soit, pour quelqu’un qui voulait ouvrir un compte chez ING, c’est tout à fait faisable. Il n’y a aucune surprise, ni aucune condition cachée.

ING, une banque en ligne complète

Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ING, il s’agit de l’une des plus anciennes banques en ligne présentes en France. Elle compte plus d’un million de clients à son actif, et cela principalement grâce à son offre bancaire large. Elle va du compte courant en passant par la carte bancaire, les différents crédits ou encore les solutions d’épargne. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter la fiche dédiée sur notre site. Vous pouvez également vous rendre sur d’autres sites comparateurs, ici ou ici, pour obtenir des avis objectifs sur l’établissement.

