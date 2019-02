ING : bientôt des produits d’assurance (santé, dommages) avec Axa ?

La banque en ligne ING a réalisé une année 2018 exceptionnelle, et la responsable France de l’établissement s’est félicité de cela. Certes, elle compte toujours un million de client à son actif, mais elle se félicite d’avoir réussi à les fidéliser mieux que la concurrence, ce qui lui permettra bientôt d’atteindre l’équilibre. ING compte commercialiser en 2019 de nouveaux produits comme de l’assurance santé et dommages en partenariat avec Axa, ce qui lui permettra de développer ses revenus.

ING fidélise ses clients avec sa gamme de produits

Aujourd’hui, peu de banques en ligne proposent également à leurs clients des solutions d’assurances. Hormis Hello bank! et dans une moindre mesure Boursorama Banque, aucun autre établissement sur internet ne propose de vraie solution pour cela. C’est d’ailleurs assez étonnant puisque les banques de réseau traditionnelles ont largement développé les assurances comme levier dans leurs revenus. La prochaine banque en ligne à s’y lancer sera donc probablement ING qui a noué un partenariat avec l’assureur français Axa afin de pouvoir offrir ces solutions à sa clientèle.

Avec plus d’un million de clients à son actif, dont environ 250 000 qui ont fait d’ING leur banque principale, la banque en ligne possède une force de frappe importante. Selon les dires de sa PDG, elle travaillerait sur une assurance santé ainsi que sur une assurance dommages qui devrait arriver encore cette année dans son offre à ses clients en ligne.

Une année 2018 record pour la banque en ligne

ING est présente en France depuis maintenant 19 ans, et la banque en ligne a développé une gamme de produits bancaires de taille intéressante : compte courant, carte bancaire, assurance-vie, compte titres, livret d’épargne et crédit immobilier. Pour l’heure, manquent encore à son actif les crédits à la consommation ainsi que les différentes assurances comme on pourrait le retrouver chez Hello bank! par exemple. Cela lui permettra probablement de séduire encore davantage de ses clients à faire de l’établissement leur compte bancaire principal.

En offrant également davantage de ces services bancaires, ING pourra ainsi arriver un jour à l’équilibre. En effet, alors que le compte courant et la carte bancaire Mastercard Gold sont gratuits dans la banque en ligne, il faut bien que cette dernière parvienne à trouver des solutions pour monétiser sa clientèle. Si les opérations du quotidien sont donc officiellement gratuites pour les clients qui domicilieront un revenu de 1200€ par mois, le reste est également très compétitif. Que ce soit les frais de son compte titres ou encore son assurance-vie, ils sont tous très raisonnables. A noter que tous les nouveaux clients bénéficieront d’une prime de 80 euros en guise de cadeau de bienvenue.

S’il n’est donc aujourd’hui pas encore question de communiquer sur son site internet d’assurance santé et dommages, le projet est quand même officiellement en cours de route dans l’établissement en ligne. On devrait donc en apprendre davantage dans les mois à venir, et nous manquerons pas de vous tenir à jour des avancées. En attendant, vous pouvez consulter notre avis ING directement ici.

