ING Direct : l’agrégateur de comptes disponible sur son application

ING Direct a annoncé récemment la disponibilité de son agrégateur de comptes bancaires en France, Yolt. Ce dernier permet ainsi de récupérer sur une seule interface tous les comptes bancaires, y compris ceux que le client aurait placé dans un autre établissement. Cet aperçu est désormais disponible sur mobile, iOS et Android.

Une réglementation européenne intelligente

Grâce à la directive européenne DSP II, les banques ont été dans l’obligation de mettre en place des API ouvertes afin de permettre aux agrégateurs de comptes bancaires de récupérer en toute sécurité les informations des clients (sous condition qu’ils aient donné leur accord). Les banques en ligne en ont profité pour créer par elles-mêmes des agrégateurs de comptes afin de faciliter la gestion de son épargne sur une seule et même interface.

BforBank, Boursorama ou encore ING Direct n’ont pas hésité à introduire cette fonctionnalité pour faciliter le quotidien de leurs clients. Initialement créée dans l’incubateur du groupe ING, l’application Yolt a depuis été étendue à plusieurs pays dont la France. Les clients pouvaient jusqu’à présent l’utiliser sur leur interface ordinateur. Désormais, ils peuvent également visualiser tous leurs comptes bancaires depuis leur application mobile.

ING Direct déploie Yolt sur les applications mobiles

La mise à jour de l’application iOS du 2 août 2018 recense cette nouvelle fonctionnalité : les clients peuvent consulter un agrégat de leurs comptes courants et de leurs produits d’épargne comme l’assurance-vie ou les livrets – qu’ils soient situés chez ING Direct ou dans un autre établissement. Cela leur évite ainsi de devoir aller se connecter sur plusieurs interfaces. ING Direct est connecté avec la quasi-totalité des banques françaises, ce qui permettra à tout le monde d’avoir l’intégralité de ses comptes sur une seule interface.

ING Direct est la plus ancienne banque en ligne française, et c’est également l’une des meilleures au niveau de l’offre. On appréciera évidemment la généreuse prime de 80 euros qui est offerte pour toute ouverture de compte courant, mais également la compétitivité de son crédit immobilier, ses différentes solutions d’investissement (bourse et fonds) ou encore son assurance-vie.

Lauréat du Prix Excellence Client 2018

Ses deux Prix Excellence Client obtenus en 2017 et 2018 montrent également que l’établissement sur internet est également à la hauteur pour son support client : ce n’est pas parce que la banque est « uniquement en ligne » qu’elle n’assure pas le suivi des clients – bien au contraire. En effet, les conseillers téléphoniques ING Direct sont spécialisés sur différents produits, ils sauront donc mieux répondre aux questions des clients, dans un laps de temps record. A noter que les conseillers de chez ING Direct sont disponibles tous les jours de la semaine par téléphone, jusqu’à 21h. Ils sont également disponibles le samedi pour ceux qui n’auraient pas le temps en semaine.

Pour en savoir plus sur l’offre ING Direct ainsi que sur son agrégateur de comptes bancaires externes, vous pouvez directement vous rendre sur le site officiel de ce dernier. Vous pouvez également consulter notre avis ING Direct ici afin de connaître tous les détails de l’offre bancaire de l’établissement. Voici le lien vers le site :

Visiter le site