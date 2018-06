ING Direct offre 80€ et un voyage à chaque nouveau client

Alors que les vacances d’été se rapprochent, la banque en ligne ING Direct est prête à prolonger les vacances de ses nouveaux clients avec une nouvelle offre inédite : chaque nouvelle ouverture de compte courant donnera le droit à une prime de 80€ ainsi qu’un voyage pour 2 personnes dans une capitale européenne. L’offre est valable du 20 au 26 mai 2018, il faudra se dépêcher pour en profiter.

Quelles sont les destinations proposées par ING Direct ?

ING Direct lance une opération séduction pendant une semaine où toutes les nouvelles ouvertures de compte courant seront récompensées par une prime de 80€ ainsi que deux allers / retours en avion dans une capitale européenne pour deux personnes. Les destinations annoncées sur le site ING Direct sont les suivantes : Berlin, Lisbonne, Londres, Rome, Madrid, Dublin, Prague, Barcelone, Milan ou Budapest. Chaque bon de réservation est limité à 80€ maximum (soit 160€ pour deux). A noter que les taxes d’aéroport, le surcoût de kérosène, les frais d’assurance, les suppléments éventuels et les bagages ne sont pas inclus dans l’offre.

Pour obtenir cette généreuse prime et ce beau voyage, il faudra simplement domicilier des revenus de minimum 1.200 euros par mois en juillet et en août. Si le client respecte cette condition, il recevra alors à partir du 17 septembre les deux bons de réservation afin de pouvoir réserver son voyage parmi les destinations annoncées ci-dessus. Il aura par la suite le choix de maintenir ce niveau de revenu chaque mois et bénéficier d’un compte et d’une carte bancaire gratuite, ou payer une cotisation de 5€ sans avoir besoin de domicilier un quelconque revenu.

Au total, si l’on prend la valeur des billets d’avion ainsi que la prime en cash, l’offre de bienvenue d’ING Direct s’élève à pas moins de 240 euros. C’est donc de loin la meilleure offre du moment (et c’est aussi la plus originale) puisque la seconde meilleure n’est autre que celle de BforBank (130€) et la troisième Monabanq (120€). Alors qu’ING Direct a longtemps été en retrait de ses concurrentes, elle semble aujourd’hui reprendre le dessus et réorganise sa stratégie d’acquisition clients.

Pourquoi choisir ING Direct ?

Evidemment, une prime de bienvenue aussi généreuse ne laisse personne insensible. Mais au delà de ce cadeau, il faut savoir que la banque en ligne néerlandaise est aussi l’une des plus populaires en France. Avec plus d’un million de clients actifs, ING Direct se positionne en numéro 2 sur le marché avec une offre tout à fait compétitive.

Pour tous les clients qui domicilieront un revenu de 1.200 euros par mois, un compte courant ainsi qu’une carte Gold Mastercard leur est donné gratuitement. Ils bénéficient aussi un accès à des produits d’épargne (livret, assurance-vie), des produits d’investissement (bourse, fonds) ou encore le fameux crédit immobilier. A noter qu’ING Direct capitalise également sur un excellent service client qui a remporté deux années consécutives (2017 et 2018) le Prix Excellence Client.

Pour bénéficier du cadeau de bienvenue qui associe une prime de 80€ avec un voyage A/R pour deux personnes dans une capitale européenne, il faudra procéder à une première ouverture de compte entre le 20 et le 26 juin 2018. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l’opération, voici un lien d’accès direct vers ING Direct :

