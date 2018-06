ING Direct promeut ses conseillers clientèle « basés en France »

Il arrive parfois que les services en ligne s’appuient sur des centres d’appels situés à l’étranger pour interagir avec leurs clients. Ce n’est pas le cas de la banque en ligne ING Direct qui met en l’accent sur ses excellents conseillers clientèle qui sont tous basés en France. Ils sont disponibles par email, courrier, téléphone ou encore via le forum Web Café.

ING Direct a des conseillers spécialisés sur chaque produit

Comme la plupart des banques en ligne, ING Direct attache beaucoup d’importance à la qualité de son support client. En effet, c’est le seul moyen de contact entre la banque sur internet et la clientèle, il est donc indispensable que celui-ci se passe bien. C’est d’autant plus vrai qu’il s’agit aussi de l’une des plus grandes craintes lorsqu’un client passe d’une banque traditionnelle avec un conseiller clientèle « physique » à une banque en ligne, entièrement dématérialisée.

C’est pour cette raison que la banque en ligne ING Direct a décidé de conserver en interne ses conseillers clientèle afin de mieux gérer la relation, et assurer un suivi optimal des dossiers. Une telle décision a évidemment eu des retombées positives : ING Direct a remporté le Prix Excellence Client en 2017 et 2018, ce qui montre que la qualité de son assistance est appréciée.

Pour améliorer la qualité du support client, ING Direct a formé ses conseillers clientèle par produit bancaire. Ils ne peuvent pas tous être contacté au même moment, bien que les horaires de contact soient évidemment bien plus élargies qu’une banque traditionnelle.

En l’occurrence, pour solliciter un conseiller par téléphone pour le compte courant et les livrets d’épargne, il faudra le faire entre le lundi et le vendredi, de 8h à 21h, ou le samedi de 8h à 18h. C’est aussi lui qui saura répondre aux questions générales sur l’établissement. En matière d’assurance-vie, les conseillers spécialisés ne sont disponibles que du lundi au vendredi, de 8h à 19h et le samedi de 8h à 18h.

ING Direct offre un support sur des horaires élargies

Afin de parler à un conseiller qui soit spécialisé sur la bourse et les différents fonds, ING Direct propose à ses clients de les contacter par téléphone du lundi au vendredi, de 8h à 18h30. Enfin, pour ceux qui souhaitent souscrire à un crédit immobilier, les conseillers sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 16h.

A noter qu’ING Direct ne propose pas encore de crédit à la consommation, il n’y a donc pas d’interlocuteur à ce sujet. Alors que les autres banques en ligne de notre comparatif ont fixé des horaires uniques pour contacter leur support, ING Direct a privilégié la transparence et met l’accent sur la qualité de son support client, par produit bancaire.

Elle met ainsi l’accent sur l’expertise de chacun de ses conseillers selon la thématique, ce que l’on ne retrouve pas forcément dans une banque traditionnelle. En effet, un conseiller clientèle classique, dans une banque physique traditionnelle, ne peut pas tout connaître sur tous les produits bancaires. Chez ING Direct, vous aurez ainsi la garantie de parler à un expert dans chaque domaine, qui saura répondre à toutes vos questions.

En plus d’offrir de sérieuses garanties sur son support client, ING Direct offre également des produits bancaires hautement compétitif. Son compte courant, associé à une carte Gold de Mastercard, est gratuit pour tous ceux qui domicilieront un revenu mensuel de 1.200 euros. La banque en ligne offre actuellement une prime de 80 euros pour toute ouverture de compte courant. Généralement, cette offre est suspendue pendant l’été, il faudra donc se dépêcher pour en profiter. Voici un lien d’accès direct vers le site officiel ING Direct :

Visiter le site